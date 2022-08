Palermo, Corini fa sognare i tifosi: "Vogliamo alzare il livello della rosa con 5-6 acquisti"

Altro giro altra corsa per il Palermo che dopo la vittoria contro il Perugia si appresta ad affrontare fuori casa il Bari a pochi mesi dall'ultima sfida nel girone C di Serie C. Difficilmente ci saranno i margini per poter vedere Di Mariano (o Stulac, da poco arrivato in città) in vista della trasferta del San Nicola, alla quale non prenderà parte nemmeno il terzino sinistro Sala, uscito malconcio dalla gara di sabato: Crivello e Pierozzi sono in lizza per sostituiro. Permane dunque l'emergenza a centrocampo (con Luperini ormai prossimo all'addio in direzione Perugia) così come obbligate sono le scelte di modulo. La partita in programma venerdì sera alle 20.45 sarà trasmessa su Sky Sport (canali 201, 202 e 252) e in streaming su Dazn ed Helbiz Live.

Nella conferenza stampa pre-partita il tecnico del Palermo Eugenio Corini è tornato sul mercato, senza sbilanciarsi, in merito ai nomi ormai prossimi a vestire il rosanero: "Qualche indiscrezione giornalistica è venuta fuori - ha affermato - l'idea è quella di alzare il livello della rosa con 5-6 acquisti, quando saranno ufficializzati ne parlerò ben volentieri ma adesso è inutile farlo". Per il tecnico i margini di vedere nuovi innesti all'opera venerdì sono bassi: "La vedo difficile - ha spiegato - oggi non abbiamo ufficializzato nessuno, vediamo cosa succede nelle prossime ore. Abbiamo la rifinitura domani mattina: i tempi sono molto stretti"

Corini ha poi espresso le sue considerazioni sull'avversario: " Giocheremo contro una squadra importante - ha sottolineato - che ha vinto il girone del Palermo con grande merito e che è partita molto bene vincendo in Coppa Italia col Verona e facendo bene a Parma contro una delle favorite. Sono in salute e anche loro hanno entusiasmo per aver ritrovato una categoria che mancava da qualche anno, siamo ben consapevoli delle difficoltà che andiamo a trovare ma ci siamo anche preparati bene per consolidare l'atteggiamento della prima partita".

Il tecnico di Brescia si è successivamente soffermato sull'impostazione tecnica data alla squadra: "Ci sono varie fasi nel gioco - ha affermato - noi col Perugia sul possesso totale abbiamo avuto un controllo della partita importante e c'è anche la fase di non possesso dove ti prepari per contrattaccare rapidamente. Nelle mie squadre la mia idea è quella anche in fase difensiva di attaccare subito dopo la riconquista della palla, anche perché gli avversari si espongono e dunque è una soluzione importante su cui lavoriamo".

Corini ha fatto il punto sugli indisponibili spiegando le possibili opzioni sull'out di sinistra: Gli indisponibili sono Sala, Devetak e Accardi - ha spiegato - Sala ha preso una brutta botta sabato : lo ringrazio per aver resistito nel secondo tempo nonostante avesse dolore. Eravamo spaventati perché aveva il ginocchio molto gonfio ma per fortuna c'è da lavorare a livello muscolare: vedremo se riusciremo a recuperarli. Come sostituto c'è Crivello che conoscete bene ma valuto anche un destro con attitudini simili o una scelta più conservativa".

Qui Palermo

Corini ha confermato (inevitabilmente visto che i i centrocampisti a disposizione sono ancora solamente due) che la traccia tecnica resta in partenza il 4-2-3-1. Si va verso la riconferma integrale dell'11 visto sabato sera al netto dell'indisponibile Sala nel ruolo di terzino sinistro. Crivello, sostituto naturale non è sicuro di partire dall'inizio: l'identikit del "destro di piede con attitudini simili" cui ha fatto riferimento il tecnico bresciano porta al nome di Pierozzi: la scelta più conservativa invece fa pensare a Buttaro dirottato sulla fascia opposta o al limite a Marconi, in quanto unico mancino a disposizione tra i difensori.

Qui Bari

In vista di venerdì sera mister Mignani ritrova il neoacquisto Vicari, che si candida ad una maglia da titolare al centro della difesa insidiando l'ex Primavera rosanero Terranova. Per il resto si va verso la conferma dell'undici titolare sceso in campo contro il Parma con Botta trequartista al sostegno del tandem avanzato Cheddira-Antenucci e i confermati Folorunsho e Maita a centrocampo assieme a Maiello.

Le probabili formazioni

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Folorunsho, Maiello, Maita; Botta; Cheddira, Antenucci.

Palermo: (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi; Pierozzi; Broh, Damiani; Elia, Floriano, Valente; Brunori.