Palermo, prima giornata da record: il match col Perugia è quello con più spettatori della Serie B

Un buon inizio, in campo come sugli spalti. Nonostante il ponte di Ferragosto e le temperature non propriamente miti la risposta del pubblico rosanero alla prima stagionale in campionato è stata importante. L'affluenza complessiva di 21.835 spettatori oltre che essere un dato confortante vale un record: Palermo-Perugia è stata la partita con più pubblico presente allo stadio della prima giornata di Serie B.

Il dato, oltre che collocare la gara in cima nella graduatoria, proietta il match nella top ten per quanto riguarda il calcio italiano, Serie A compresa. Palermo-Perugia si colloca infatti al settimo posto in tal senso preceduta da sei partite della massima serie: per quanto riguarda la cadetteria l'altra partita a rientrare nella graduatoria è Parma-Bari (prossimo avversario del Palermo) con 11.459 spettatori che valgono il decimo posto. Qui sotto la top ten.