Arbitri di A in raduno coi giovani di C, Abisso: "Ci sentiamo un gruppo unico"

Penultima giornata di raduno precampionato per i fischietti della Can a Sportilia. Il palermitano: "E' stata un'occasione unica, visto che da 27 anni non c'era mai stato un raduno congiunto"

"Penultima giornata di raduno precampionato per gli arbitri della CAN (Commisione arbitri nazionale per Serie A e B, ndr) a Sportilia, che ieri sono stati raggiunti dai colleghi della CAN C. Un momento di condivisione e confronto tecnico volto ad una crescita generale del gruppo. La giornata odierna si è aperta con le esercitazioni al simulatore VAR ed è proseguita con una riunione congiunta con l'analisi dei video test tecnici. Nel pomeriggio si è infine svolta una nuova seduta di allenamento sul terreno di giuoco". Così l'Associazione italiana arbitri sul proprio sito web. "È stata un'occasione unica, visto che da 27 anni non c'era mai stato un raduno congiunto. Così i giovani hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i colleghi più esperti. Ci sentiamo un gruppo unico, che si muove nella stessa direzione: far bene in campo e crescere", ha detto l'arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo.