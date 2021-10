Nel prossimo fine settimana ci sarà l'avvio del Campionato di Terza Categoria di calcio della FIGC Palermo, le Renzo Lo Piccolo Terrasini è inserita nel gruppo C e debutterà a Balestrate contro il Città di Balestrate Trappeto. Per la società terrasinese è un ritorno al calcio senior dopo un decennio di attività giovanile, infatti l'ultima apparizione è stata nel biennio 2011/2013 quando la Renzo Lo Piccolo vinse il campionato di Terza Categoria 2011/12 e venne promossa alla serie superiore, che mantenne in quello successivo. Oggi come allora la squadra è allenata da Antonino Maltese, tecnico di indubbia esperienza e scopritore di talenti come Giorgio Corona, mentre a completare il suo staff ci saranno fra collaboratori e dirigenti Luigi Abbate, Matteo Cusimano ed Alberto Spanò.

La rosa giocatori è composta per la quasi totalità di ragazzi di Terrasini un gruppo misto fatto da giovani ed atleti di esperienza, i quali dovranno mettere in campo impegno e divertimento attraverso il bel gioco, mentre l'obiettivo societario è quello di dare continuità al settore giovanile, senza dimenticare che dopo tanti anni Terrasini riavrà una sua prima squadra di calcio. Le premesse per far bene ci sono tutte, oltre all'importante sostegno della neo rieletta Amministrazione guidata dal Sindaco Giosuè Maniaci, la possibilità di usare un impianto di ultima generazione appena i lavori del "Salvatore Favazza" verranno ultimati, c'è tanto entusiasmo attorno alla storica società di Terrasini. Il debutto quindi è fissato per domenica 24 ottobre alle ore 15,30 al campo sportivo Evola di Balestrate. Ricordiamo che in rispetto alle norme del decreto legge entrato in vigore il 6 agosto 2021, per assistere alle manifestazioni sportive c'è l'obbligo di esibizione del green pass.