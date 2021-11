Tennis, play off serie A2: per le ragazze del Ct Palermo sfida secca a Verona

Il Ct Palermo si presenta agli spareggi Play off di serie A2 con entrambe le compagini, quella maschile guidata da Davide Cocco e quella femminile capitanata da Alessandro Chimirri.

Se per la prima, la conquista dei play off non è mai stata in discussione visto che il girone è stato vinto con ben 16 punti sui 18 disponibili, la squadra femminile li ha raggiunti sul filo di lana. Sabato 20 novembre era giunto il ko interno contro Lumezzane per 3-1, ma la sconfitta del Ct Bologna a Ceriano ha lasciato il Ct Palermo al 3° posto, l’ultimo utile per l’assalto alla promozione in A1.

Domenica 28 novembre semifinale in gara secca fuori casa contro l’associazione Tennis Verona che ha chiuso l’altro girone al 2° posto. Chi la spunterà se la vedrà in un doppio confronto con il Club Tennis Ceriano vincitore del proprio girone chiuso a punteggio pieno.

Per la trasferta a Verona (si gioca in terra rossa al coperto) il capitano Alessandro Chimirri avrà a disposizione la belga Lara Salden e le palermitane del vivaio Federica Bilardo (una finale e una semifinale nell’arco di tre settimane ai 15.000 dollari di Solarino) Giorgia Pedone e Virginia Ferrara.

Nella compagine veneta, da segnalare la presenza della bulgara Borisova Kostova numero 316 Wta e della ventunenne Aurora Zantedeschi al gradino 573 del ranking mondiale. Bilardo e compagne hanno chiuso il girone con un bilancio in perfetto equilibrio, tre vittorie e altrettanti ko.

Dovranno invece aspettare la data del 28 novembre i ragazzi del team di serie A2 maschile i quali grazie al brillante primo posto conseguito nel girone sono già in finale (andata 5 dicembre – ritorno a Palermo il 12 dicembre). Avversaria del Ct Palermo una tra Eur Sporting Club e Tennis Modena che si affronteranno a Roma in gara secca. Sulla carta dovrebbero spuntarla i capitolini.

Giocherà sempre i play off, ma in serie A1 maschile, il Ct Vela Messina che affronterà in semifinale il Tc Pistoia, mentre disputerà i play out contro Selva Alta Vigevano il Match Ball Siracusa.