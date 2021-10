Serie B futsal: Città di Palermo c5 chiamato a ripetersi dopo la prima vittoria

Domani, Sabato 23 ottobre, andrà in scena la terza giornata del campionato di Serie B di Calcio a 5. Tra le squadre chiamate in campo ci sarà anche il Città di Palermo, reduce da un buon inizio nelle prime due uscite nella nuova stagione del campionato nazionale di futsal. I rosanero allenati da mister Marco Cappello, infatti, sono reduci da una vittoria convincente sul parquet del Palaoreto contro i calabresi del Casali del Manco, ed ora sono chiamati a ripetersi nell'ennesima sfida tutta siciliana del Girone H del campionato di Serie B. Alle ore 16:00 di domani, al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto il Città di Palermo affronterà la neopromossa Meriense.

La formazione messinese non ha avuto un inizio stagione fortunato, rimanendo a quota zero punti dopo le prime due partite di campionato, perse rispettivamente con Atletico Canicattì e Agriplus Acireale, ma sempre di misura. Il Città di Palermo si presenta all'appuntamento con un pareggio e una vittoria nelle prime due gare di campionato, ma il presidente dei rosanero Cristian Cottone, in settimana, ha voluto mantenere alta la concentrazione in vista della partita di domani: "L'obbiettivo è quello di fare bene, andiamo a Barcellona Pozzo di Gotto con la consapevolezza che non dobbiamo sottovalutare l'avversario, ma sono certo il mister preparerà bene i ragazzi".