Tennis, un palermitano alle Atp Finals: con Djokovic e Nadal c'è anche Piraino

Djokovic, Nadal e... Piraino. A cinque giorni dall'avvio delle gare entrano nel vivo le Nitto Atp Finals di Torino, in programma al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre. Fra gli sparring partner selezionati per il grande evento c'è anche il diciottenne palermitano Gabriele Piraino.

Da ieri sono iniziati, infatti, gli allenamenti a porte aperte dei campioni sul Training Center del Circolo della Stampa Sporting, dove appassionati e curiosi possono già vedere all'opera in queste ore l'americano Taylor Fritz, numero 9 della classifica mondiale, che è entrato fra gli otto maestri in gara dopo il ritiro per infortunio del numero uno, Carlos Alcaraz. Oltre a Fritz sono scesi in campo anche una delle coppie più quotate del doppio, i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, e il doppista salvadoregno Marcelo Arevalo, qualificato per le Finals in coppia con Jean-Julien Rojer.

Non ci sono italiani in gara come successe un anno fa, perché Sinner e Berrettini stavolta non hanno strappato il pass. Ma c'è Piraino. I campioni si stanno allenando con il baby palermitano, che proprio domenica compirà 19 anni. Giorni che resteranno indimenticabili per il mancino del Ct Palermo protagonista nel 2022 di una crescita esponenziale, culminata con la finale nel torneo di Padova.

Al momento "Pira" è numero 534 del mondo. Gli amanti palermitani del tennis già sognano un nuovo Cecchinato. "Pira" quest'anno ha disputato 63 incontri vincendone 37. Si sta affacciando al mondo challengere e a Genova nelle scorse settimane si è trovato di fronte un top come Dusan Lajovic, finalista a Montecarlo nel 2019. Un buon viatico per un 2023 che potrebbe valere come la stagione della consacrazione.