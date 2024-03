Formula 3, Australia: il giovane pilota palermitano Minì conquista il primo podio stagionale

Lo svedese Dino Beganovic di Prema Racing è il campione della Feature race di Melbourne, Formula 3, ma sul podio australiano c’è pure un pezzo di Sicilia. Il pilota palermitano Gabriele Minì, originario di Marineo, ha conquistato il terzo posto nel gran premio corso all'Albert park circuit piazzandosi dopo un altro italiano, il piacentino Leonardo Fornaroli (Trident) e chiudendo sul tempo complessivo di 41:27.047 (giro migliore 1.35.671 - clicca qui per vedere i risultati completi). Quello di oggi è il primo podio stagionale per il diciannovenne di Marineo che nella Sprint race aveva già firmato una bella rimonta ottenendo il sesto miglior tempo. Dopo i primi due weekend di gara, la classifica mondiale vede Minì a 32 punti, a 5 punti di distacco da Luke Browning (Hightech Pulse-Eight) e Leonardo Fornaroli (Trident).

A dicembre scorso la Gazzetta dello sport ha dedicato un articolo al pilota marinese ricordando i tempi in cui in Formula 1 correvano Patrese, Alboreto, De Cesaris, Martini e tanti altri. Poi l'Italia - Ferrari a parte, ovviamente - è sparita nella mappa della F1. Milioni di tifosi, zero piloti. Ora un giovane siciliano sarebbe stato in grado, insieme a pochi altri, di riaccendere le speranze dell'Italia delle quattro ruote. "L’ultimo campione del mondo (Alberto Ascari) - si leggeva nell'analisi della rosea - lo abbiamo avuto nel 1953, un’era geologica fa quando questo sport era ancora agli albori. L’ultima vittoria risale al 2006, quando Giancarlo Fisichella con la Renault conquistò il GP di Malesia. Siamo a 17 anni certificati di digiuno. Dopo la generazione del romano e di Trulli, che hanno lasciato tra 2009 e 2011, abbiamo avuto in sostanza solo Antonio Giovinazzi che in quattro stagioni si è tolto e ha regalato poche soddisfazioni. Ma quanto può rimanere una nazione che ha fatto la storia delle corse senza un pilota vincente? Non è dato sapere, ma pare ci sia speranza. Il candidato numero uno, che ha fatto fin qui sfracelli nelle formule minori, si chiama Andrea Kimi Antonelli. Dietro di lui c’è Gabriele Minì, che fa parte della Academy della Alpine".