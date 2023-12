L'Italia delle 4 ruote sogna con Gabriele Minì: presto un fuoriclasse palermitano in Formula 1?

C'era un tempo in cui in Formula 1 correvano Patrese, Alboreto, De Cesaris, Martini e tanti altri. Poi l'Italia - Ferrari a parte, ovviamente - è sparita nella mappa della F1. Milioni di tifosi, zero piloti. Ma ora la musica potrebbe cambiare e all'orizzonte si affaccia il diciottenne palermitano Gabriele Minì, classe 2005. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

"L’ultimo campione del mondo (Alberto Ascari) lo abbiamo avuto nel 1953, un’era geologica fa quando questo sport era ancora agli albori - si legge nell'analisi della rosea -. L’ultima vittoria risale al 2006, quando Giancarlo Fisichella con la Renault conquistò il GP di Malesia. Siamo a 17 anni certificati di digiuno. Dopo la generazione del romano e di Trulli, che hanno lasciato tra 2009 e 2011, abbiamo avuto in sostanza solo Antonio Giovinazzi che in quattro stagioni si è tolto e ha regalato poche soddisfazioni. Ma quanto può rimanere una nazione che ha fatto la storia delle corse senza un pilota vincente? Non è dato sapere, ma pare ci sia speranza. Il candidato numero uno, che ha fatto fin qui sfracelli nelle formule minori, si chiama Andrea Kimi Antonelli. Dietro di lui c’è Gabriele Minì, che fa parte della Academy della Alpine".

Secondo la Gazzetta Minì nel 2024 resterà in F3, dove ha già corso in questa stagione con due pole e due vittorie all’attivo. "E punta al titolo, o almeno ad essere protagonista nella lotta per conquistarlo, viatico per salire un ulteriore gradino e dimostrare quello che vale nel 2025 in F2. Se tutto andasse bene potremmo anche ritrovarci con due piloti di casa nostra in F1 nel 2026 (Minì e Kimi Antonelli), quando cambieranno le regole e si partirà da zero. Il che, per un esordiente, è pure un vantaggio".

Gabriele Minì, originario di Marineo, dal 2018 ha come manager Nicolas Todt. Ha tutte le caratteristiche del predestinato. Nel 2020, a soli quindici anni, è diventato il più giovane pilota a vincere il Campionato italiano di Formula 4. Ha iniziato a correre sui kart da giovanissimo, poi appunto il passaggio alla Formula 4. Nel 2021 il grande salto nel campionato FIA di Formula 3 Regional europeo. Per la stagione 2024 rimarrà in Formula 3 con il team Prema.