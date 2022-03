E' nata una nuova stella nella boxe, tredicenne palermitana vince il torneo nazionale Alberto Mura

Grande prestazione per la tredicenne pugile palermitana Estella Filardi, che si è aggiudicata il torneo nazionale Alberto Mura che si è svolto dal 25 al 27 marzo a Chianciano Terme, in provincia di Siena. La giovanissima atleta si è aggiudicata a sorpresa la competizione vincendo nettamente i due incontri nella categoria 54 kg: il primo contro la veneta Francesca Da Tos e poi in finale ha superato la campana Allegra De Rosa.

Estella Filardi, della pugilistica Scalia del maestro Vito Ingargiola, si è confermata una promessa della boxe palermitana e a soli 13 anni si è fatta notare già dalla Nazionale italiana. La tredicenne ha dedicato la vittoria del torneo alla nonna e alla sorella Ucraine, che in questo momento si trovano nella città di Cherson.