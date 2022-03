Coppa italia futsal di serie B, il Città di Palermo sogna le final eight: match decisivo contro Lamezia

Manca sempre meno ed in casa Città di Palermo cresce l’attesa per quello che è un vero e proprio appuntamento con la storia. Dopo aver concluso il girone di andata del Campionato di Serie B di Calcio a 5 al primo posto in classifica, conquistando dunque il titolo di campione d’inverno e l’accesso di diritto alla Coppa Italia, ed aver superato la Pgs Luce Messina nel primo turno della competizione Nazionale, la formazione rosanero si prepara alla partita decisiva che potrebbe consegnarle la qualificazione alle Final Eight della Coppa Italia di Futsal. Sabato 19 Marzo, infatti, al Palaoreto andrà in scena quella che sarà una vera e propria finale di Coppa Italia per il Girone H, raggruppamento della Serie B dove la formazione palermitana attualmente occupa il secondo posto in campionato.

I rosanero, con il vantaggio del fattore campo, affronteranno la formazione calabrese dell’Ecosistem Lamezia Soccer, formazione ben attrezzata e di primissimo livello per la categoria. Le due squadre si sono già affrontate lo scorso weekend, nel diciottesimo turno del campionato al Palasparti di Lamezia Terme, in una partita che ha visto i palermitani conquistare il pareggio segnando una rete a soli due minuti dalla sirena finale, ma questa volta in palio ci sarà molto di più. La vincitrice di questo scontro diretto otterrà il pass per andare a disputare le Final Eight della competizione, che si terranno a Policoro tra il 31 marzo ed il 2 Aprile. La formula della prestigiosa manifestazione infatti prevede un’avvincente fase finale in una sede unica, dove le migliori 8 formazioni rimaste in corsa e provenienti da tutta Italia, si contenderanno la vittoria finale dell’ambito trofeo.

Dal 2009, anno in cui la Coppa Italia ha inaugurato la formula delle Final Eight, nessuna formazione del capoluogo siciliano è mai riuscita a conquistare la partecipazione alla fase finale della Coppa Italia in Serie B. Questa statistica rende ancora più sentita la partita per la formazione palermitana che conta di trovare anche il supporto del suo pubblico sulla tribuna del Palaoreto nella partita in programma alle ore 15:00 di sabato. Città di Palermo contro Ecosistem Lamezia Soccer sarà una festa di sport ed uno spettacolo degno dei più alti palcoscenici del Futsal, con i colori rosa-nero che sognano la possibilità di entrare nel novero delle migliori otto d’Italia.