Campionato regionale Under 14, successo esterno a Cerda per l'Academy Parma

Vittoria in trasferta per 2-0 l'Academy Parma Sant'Alfonso nel campionato regionale under 14. A Cerda, contro lo Sportig Tirreno, una squadra bene messa in campo e dotata di buona individualità conquista i 3 punti chiudendo la pratica già nel primo tempo.

Il vantaggio arriva al 15' con un tiro dalla distanza di Mario Violante che va alto sotto la traversa, mentre il secondo gol premia la pressione di Giuseppe Militello bravo a sfruttare un errore difensivo. Nel Terzo turno l 'Academy Parma giocherà contro il forte Palermo, mentre lo Sporting Tirreno affronterà la Team Calcio.