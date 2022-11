Chiara Ferragni arriva a Palermo: l'evento esclusivo in via Principe di Belmonte

Hi guys. Mancano meno di 24 ore all'arrivo (anzi, al ritorno) di Chiara Ferragni a Palermo. L'imprenditrice digitale più famosa al mondo sarà ospite domani, martedì 29 novembre a partire dalle ore 18, della profumeria Douglas di via Principe di Belmonte per presentare la nuova linea make-up del suo brand.

L'influencer di Cremona con quasi 30 milioni di follower, sbarcherà nel capoluogo siciliano da Milano, città dove vive con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, con un volo di linea Ita. E' attesa all'aeroporto Falcone Borsellino per ora di pranzo, intorno alle ore 14.30. Una piccola sosta e poi dritti in centro, dove sarà la protagonista dell'evento promozionale dei trucchi che portano il suo nome.

Intanto via Principe di Belmonte si prepara ad accoglierla. Douglas, infatti, ha brandizzato l'ingresso con dei totem rosa che richiamano l'occhio azzurro di Chiara Ferragni, logo dell'omonimo brand, insieme a delle gigantografie con il suo volto. L'evento, esclusivissimo, è riservato però soltanto alle 60 persone fortunate che hanno acquistato uno dei prodotti della linea make-up e scovato il gratta e vinci vincente, che gli consentirà domani dunque di incontrarla.

La prima tappa del suo tour promozionale fatto di glitter, lipstick e ombretti tocca proprio Palermo, una città tanto cara all'influencer. E' proprio nel capoluogo della Sicilia che Chiara Ferragni ha festeggiato i suoi 35 anni tra suite principesche a Villa Igiea, outfit sexy vedo-non vedo, pupi al museo delle marionette di Mimmo Cuticchio e cassate a Villa Tasca. Un grande ritorno adesso, all'insegna del marketing.