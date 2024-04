Francesco Benigno escluso dall'Isola dei Famosi, ma l'attore accusa: "Mi hanno offerto soldi per fingere un ritiro"

Giallo sull'esclusione di Francesco Benigno dall'Isola dei Famosi. "A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da 'L’Isola dei Famosi'. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso Ssm verranno rimborsati". E' quanto si legge in una nota di Mediaset. L'attore palermitano, però, nega di aver violato il regolamento del reality e lancia accuse contro Mediaset e contro Banijay, rispettivamente la rete che manda in onda il programma e la casa di produzione.

Nel daytime di oggi del reality, Elenoire Casalegno, inviata in Honduras ha annunciato: "Francesco Benigno ha abbandonato l'Isola dei Famosi". In un video pubblicato sui social Benigno, prima del comunicato di Mediaset, ha detto: "Canale 5 ha annunciato che io mi sono ritirato dall’Isola: è falso, non mi sono ritirato. Sono stato prelevato, ieri, dall’Isola, dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti, che ci era rimasto male perché l’avevo nominato, ed era nata una discussione verbale, nulla di più. Sono stato prelevato con una scusa, che dovevano parlarmi, e mi hanno portato nel resort, accanto all’Isola, comunicandomi che io dovevo lasciare l’Isola perché c’era qualcosa che, a loro dire, io avrei fatto, che ovviamente non ho fatto. I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io devo essere eliminato, però non sanno darci la spiegazione".

E ancora: "Ci hanno fatto addirittura delle proposte, sia al sottoscritto, sia a mia moglie, sia al mio agente, di denaro, di non chiedere penali e questo è strano perché, se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali, tu non ci fai una proposta di dare dei soldi e di non pagare le penali. Mi avevano chiesto di fare un video dove io dicevo: ‘Mi ritiro perché mi manca mia moglie’… Ma io sono agguerrito, sono carico, ho tanto voglia di vincere quest’Isola e la vincerei, probabilmente, se qualcuno mi desse spiegazioni su questa vicenda".

Benigno ha smentito l'esistenza di "immagini forti" e ha invitato la produzione a mandarle in onda. "Non c'è bestemmia, ingiuria, non ci sono frasi omofobe o liti con le mani", ha continuato. L'attore palermitano è poi tornato sul diverbio con "Peppe il napoletano (Peppe Di Napoli, ndr) che ha inveito verso di me con un machete in mano e io con le mani dietro le spalle come un grande difensore del Palermo non ho reagito ma mi sono limitato a parlare, è la dimostrazione che io, oltre quello, non sono andato. Fermo restando che anche le ingiurie sono state depenalizzate. Io sono qui nel resort, che mi minacciano da ieri sera, che debbo prendere assolutamente un volo oggi, contro la mia volontà, senza avere nessuna colpa, perché sennò, se non prendo il volo oggi, loro non mi pagheranno più il volo, l’albergo e tutto il resto, minacciandomi continuamente".

L’attore ha quindi raccontato di avere avuto una discussione con il modello Artur Dainese prima della decisione presa dal programma: "Io vorrei, e lo dico a tutto il pubblico, che loro mandassero le immagini, che loro ritengono che probabilmente chissà cosa sia successo, ma non c’è nulla. Anzi, addirittura c’è Daniele (Radini Tedeschi, ndr) che interviene nei confronti di questa persona dicendogli: ‘Basta minacciarlo, l’hai già fatto troppe volte, porta rispetto a una persona più grande di te’. Come ci sono le immagini di Daniele che porta questa persona, faccio il nome Artur Dainese, e ci stringiamo la mano dicendoci: 'Non ci piacciamo, tu farai la tua Isola, io farò la mia’. Il giorno dopo, quando ci siamo risvegliati, non mi ha neanche salutato e io, siccome sono una persona educata, gli ho detto: 'Buongiorno Artur'".

Il video di sette minuti si conclude con un appello: "Mandate le immagini, domani in televisione. C'è un televoto. Se voi ritenete che io ho fatto un errore, che va al di là della sopportazione, che sono meritevole di una squalifica, avete l’occasione di mandarmi a casa con il televoto". Chissà se la quarta puntata del reality show, prevista per domani sera in prima serata, chiarirà quanto accaduto.