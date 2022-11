Chiara Ferragni torna a Palermo per lanciare la linea di trucchi, l'evento a fine novembre

Chiara Ferragni torna a Palermo, ma questa volta per lavoro. L’imprenditrice digitale da quasi 30 milioni di follower su Instagram ha infatti lanciato una nuova linea make-up del suo brand e per l’occasione, a pochi mesi di distanza dalla sua ultima volta qui, martedì 29 novembre raggiungerà il capoluogo siciliano per un evento promozionale.

Dopo aver festeggiato il suo compleanno a Palermo tra suite principesche e outfit sexy, pupi e cassate, anelletti e mosaici, l'influencer di Cremona che ha scelto di ampliare il brand che porta il suo nome con una linea di trucchi, ha scelto come prima tappa del suo tour promozionale un'isola che le sta molto a cuore (nel 2018, proprio a Noto, il matrimonio con Fedez).

Dopo aver lanciato online la nuova edizione, ha così fatto sapere sui social ai suoi fan che i pezzi della sua collezione saranno disponibili anche negli store Douglas. E' proprio in uno dei quattro punti vendita della catena di profumerie che sarà possibile incontrarla (tra via Marchese di Roccaforte, via principe di Belmonte, Forum e La Torre).

L'evento, esclusivo e riservato solo a 60 persone: chi acquisterà entro il 27 novembre un prodotto della linea make-up Chiara Ferragni riceverà un gratta e vinci che, in caso di vittoria, gli darà la possibilità di incontrarla. Anche stavolta, dunque come lo scorso maggio, non sarà impresa facile.