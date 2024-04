VIDEO | Dalla Noce all'Honduras, Francesco Benigno irrompe all'Isola dei Famosi: "Sono pronto a tutto"

Arriva un nuovo naufrago "vip" all'Isola dei Famosi. Direttamente da Palermo a Canale 5 ecco Francesco Benigno. Durante la seconda puntata del reality show andato in onda ieri sera, Vladimir Luxuria ha presentato al pubblico e ai due opinionisti, Dario Maltese e Sonia Bruganelli, il nuovo protagonista del programma.

A una clip registrata è affidata la storia di Benigno. "Sono nato e cresciuto nel quarteire Noce di Palermo. Qui, quando io ero adolescente, era tutto difficile". Come ha iniziato a recitare? "Accompagnai il mio amico a fare un provino e mentre aspettavo Marco Risi mi scelse per fare il mio primo film. Vado all'Isola dei Famosi per capire se ancora oggi la mia grinta riesce a fuscire fuori".

Classe 1967, sul finire degli anni '80 raggiunge il successo nel mondo cinematografico grazie al film cult "Mery per sempre", confermandosi nel 1990 con "Ragazzi fuori". E dall'Honduras precisa che non si limiterà nei commenti: "Per natura non amo i chiacchieroni, se trovo qualcuno che dice di fare cose che poi in realtà fanno gli altri, qualcosa gliela dirò".