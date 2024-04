VIDEO | Addio a Vincenzo Agostino, il papà coraggio d'Italia: "Non pensavamo di seppellirlo con la barba lunga"

L'ultimo saluto alla camera ardente allestita alla caserma Lungaro, dove la famiglia non ha permesso alla stampa di fare foto e video. Davanti alcuni cittadini hanno voluto rendergli omaggio. Domani alle 10.30, i funerali in cattedrale, il cui rito sarà presieduto dall'arcivescovo Lorefice. Il nipote Nino: "Un nonno guerriero, gli ho detto che avrei continuato a lottare per lui". Lagalla: "Non lo dimenticheremo, pensiamo a un'intitolazione per lui"