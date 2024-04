La Regione finanzia interamente i lavori di raddoppio del ponte Corleone. Con oltre 17 milioni di euro di fondi Poc 2014-2020 saranno realizzati due nuovi viadotti laterali in modo da portare le corsie da quattro a otto, alleggerendo così il traffico su un’arteria stradale strategica. L’annuncio è arrivato durante un sopralluogo del presidente della Regione Siciliana e dell’assessore regionale alle Infrastrutture insieme al sindaco di Palermo, all’assessore comunale ai Lavori pubblici, al dirigente compartimentale Anas e al dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture.

Con la costruzione sul fiume Oreto dei due nuovi ponti laterali lunghi 150 metri e alti 16, sarà possibile aggiungere per ogni carreggiata due nuove corsie larghe 10 metri e provviste di marciapiedi. L’opera rientra nell’ambito di un protocollo d’intesa siglato tra Comune, provveditorato interregionale delle Opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria e Anas. Grazie a questo accordo, la società ha già individuato l’azienda che realizzerà l’opera - si tratta della siciliana Infra.tech - e conta di avviare il cantiere nel mese di giugno. Si comincerà, spiega Anas, con la carreggiata lato monte con l’obiettivo di completare questi primo intervento a metà 2025 e concludere l’intera opera entro dicembre 2026. Per il raddoppio del ponte Corleone un primo progetto era stato redatto nel 2004 e appaltato l’anno successivo senza però essere mai stato completato in seguito alla risoluzione del contratto con la ditta. Tra il 2006 e il 2007 vennero eseguite solo le opere relative alle fondazioni e alle “spalle”, ovvero gli elementi di collegamento tra il rilevato stradale e l'impalcato.

Il nuovo progetto, mantenendo l’impianto originario, prevede adeguamenti sia di tipo normativo che tecnologico e l'utilizzo delle strutture di spalla già realizzate nel rispetto delle approvazioni di natura paesaggistica, monumentale e ambientale ottenute in precedenza. La revisione del progetto prevede anche l’impiego di strutture più leggere in acciaio, un impianto di illuminazione con tecnologia Led ed elementi per il superamento delle barriere architettoniche. Sarà realizzata, inoltre, una passerella sopraelevata in corrispondenza della trecentesca chiesa di Santa Maria dell’Oreto in modo da dare continuità al marciapiede e allo stesso tempo permettere l’accesso ai ruderi, attualmente non fruibili, dell’edificio dichiarato bene di interesse storico e artistico. La Regione seguirà da vicino l'andamento dei lavori sulla base di una convenzione che verrà stipulata con il Comune di Palermo e Anas per il monitoraggio dei tempi di realizzazione.

“Il raddoppio del ponte Corleone è un risultato atteso da decenni a Palermo, un obiettivo strategico per alleggerire la circolazione su viale Regione Siciliana, l’arteria stradale più trafficata in città. Un risultato che è frutto di un lavoro di sinergia e collaborazione reale che si è sviluppato tra il Comune di Palermo, la Regione Siciliana, per la quale ringrazio il presidente Schifani e l’assessore alle Infrastrutture Aricò, e Anas. Il Comune sta facendo la sua parte, in particolare grazie all’impegno dell’assessore alle Opere pubbliche Orlando, e ha già finanziato il progetto del raddoppio del ponte Corleone e il consolidamento dell’attraversamento esistente. Siamo soddisfatti che la Regione Siciliana abbia responsabilmente messo in campo le risorse per il raddoppio e Anas è il soggetto che, avendo già chiuso una convenzione, potrà agire da commissario, aprendo rapidamente il cantiere e svolgendo i lavori”. Così il sindaco Roberto Lagalla che oggi, insieme all’assessore Orlando, ha partecipato al sopralluogo sul ponte Corleone con il presidente della Regione Schifani, l’assessore regionale Aricò e i dirigenti di Anas.

"Il raddoppio del ponte Corleone sulla circonvallazione di Palermo diventa finalmente realtà grazie all'impegno del governo regionale che ha trovato le somme necessarie. Si tratta di un'opera di straordinaria importanza per la nostra città, in termini di mobilità e di protezione civile, per la quale non possiamo che ringraziare il presidente Renato Schifani e l'assessore regionale Alessandro Aricò e la sinergia istituzionale con Anas e col Comune di Palermo del sindaco Roberto Lagalla. Potenziare e ammodernare viale Regione Siciliana significa decongestionare una delle principali arterie cittadine, consentendo di alleggerire il traffico", questo quanto dichiara il presidente della Commissione Urbanistica e segretario cittadino di Fratelli d’Italia.

Sul ponte Corleone è stato messo in atto un intervento di Building Information Modeling (BIM), un processo basato su modelli 3D intelligenti che fornisce le informazioni approfondite e gli strumenti per pianificare, progettare, costruire e gestire edifici e infrastrutture in modo più efficiente. La metodologia BIM viene utilizzata per progettare e documentare i progetti di edifici e infrastrutture. Ogni dettaglio di un edificio viene modellato e il modello stesso può essere utilizzato durante l’analisi per esplorare le varianti di progetto e creare visualizzazioni che consentono ai soggetti coinvolti di comprendere l’aspetto che l’edificio avrà prima della sua effettiva realizzazione. Successivamente, il modello viene utilizzato per creare la documentazione di progetto per la costruzione.

Per quanto riguarda il nuovo ponte Corleone, il BIM consentirà di creare e gestire i dati durante il processo di progettazione, costruzione e messa in funzione. Il BIM integra i dati multidisciplinari per creare rappresentazioni digitali dettagliate che vengono gestite abitualmente in una piattaforma cloud aperta consentendo la collaborazione in tempo reale. Il BIM assicura maggiore visibilità, decisioni migliori, opzioni più sostenibili e riduzione dei costi per i progetti e nella futura manutenzione. L’intera implementazione è stata donata dal Comitato Bim2025Sicilia con la supervisione del BIM manager Edoardo Accettulli. Inoltre il BIM aiuta a esplorare un prototipo digitale con caratteristiche fisiche e funzionali realistiche prima che sia costruito. Fornisce informazioni per gestire una proprietà o infrastruttura lungo il suo ciclo di vita, riducendo il costo delle operazioni, cosi come gli interventi di manutenzione.