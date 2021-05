Ponte Corleone, Faraone annuncia: "Nel dl Semplificazioni la nomina del commissario"

Il senatore palermitano parla di uno "straordinario successo di Italia Viva". E sottolinea: "Le interminabili code sulla circonvallazione saranno soltanto un brutto ricordo. Il ministro Giovannini ha compreso che la messa in sicurezza e il raddoppio sono interventi indispensabili"

"Come promesso, nel decreto legge sulla semplificazione sarà prevista la nomina del commissario per la messa in sicurezza e il raddoppio del Ponte Corleone a Palermo". Lo annuncia, con una nota, il presidente dei senatori di Iv, Davide Faraone.

"Uno straordinario successo di Italia Viva - continua Faraone - ottenuto grazie all'incessante lavoro della senatrice Silvia Vono, del deputato Francesco Scoma, della presidente della commissione Trasporti alla Camera, Lella Paita, e della viceministra Teresa Bellanova. Grazie pure al ministro Giovannini, che ha compreso che la messa in sicurezza del ponte e il raddoppio siano interventi indispensabili e non derogabili per la viabilità della città di Palermo. Presto - conclude Faraone - le interminabili code sulla circonvallazione saranno soltanto un brutto ricordo".