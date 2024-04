Bartolo scioglie le riserve dopo l'intervento di Schlein: "Sarò in corsa con il Pd alle Europee"

Pietro Bartolo sarà in corsa con il Pd alle prossime Europee nel collegio Isole. L'eurodeputato uscente ha sciolto le riserve dopo l’intervento fatto ieri in diretta su Instagram Elly Schlein, segretaria nazionae del Pd, e dopo i tanti messaggi di incoraggiamento ricevuti da iscritti e semplici cittadini. "Domani - annuncia Bartolo - parteciperò a Palermo alla conferenza stampa di presentazione dei candidati. Credo che mai come in questa competizione sia necessario evitare attriti e concentrarsi a sconfiggere le destre".

Ma cosa era successo? Il secondo posto in lista assegnato da Anthony Barbagallo ad Antonio Nicita, suo fedelissimo, aveva provocato più di un mal di pancia. Bartolo, inserito al quarto posto, ha minacciato il forfait spiegando di aver "portato avanti, insieme alla delegazione europea del Pd, politiche sull’immigrazione che rispettassero i nostri principi di umanità e solidarietà"; un impegno che "non ha avuto la giusta considerazione da parte del segretario regionale".

L'intervento di Schlein ha evitato il passo indietro dell'europarlamentare: "Sono molto affezionata a Pietro Bartolo, per tutti noi prima che eurodeputato è il medico Lampedusa. Si è sempre speso a difesa di chi arriva dal mare e lo voglio ringraziare per questi anni di impegno al Parlamento europeo per far valere principio chi entra in Italia entra in Europa e serve una vera solidarietà europea".

Bartolo andrà a comporre la lista del Pd assieme alla stessa Schlein, Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Giuseppe Lupo e quasi sicuramente Maria Flavia Timbro, più i due candidati sardi. Domani, presso la sede regionale del Pd in via Bentivegna, è prevista la presentazione.

Dal Pd a Stati Uniti d'Europa, lista di scopo che raggruppa Italia Viva, Più Europa, Psi, Radicali, Libdem e L'Italia c'è. Il segretario regionale dei Socialdemocratici della Sicilia, Antonio Matasso, ha incontrato la portavoce regionale di Più Europa, Palmira Mancuso, in seguito alla decisione della segreteria nazionale del Sole nascente di conferire ampio mandato ad Umberto Costi, segretario nazionale di Sd, per un'intesa con la lista Stati Uniti d’Europa. "Il sogno europeo è sempre più a portata di mano: i laici e progressisti siciliani continuano ad avere fiducia nella democrazia e nella libertà, sostenute dalla ragione e dalle scienze", hanno detto Mancuso e Matasso.