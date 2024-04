Totò cerca casa, alla Dc di Cuffaro resta aperto solo uno spiraglio con Forza Italia: "Ma alle Europee ci saremo"

L'Mpa ha raggiunto un accordo con Forza Italia e sosterrà Caterina Chinnici; Noi Moderati ha candidato Massimo Dell'Utri sempre in Forza Italia; l'Udc ha siglato un patto federativo con la Lega e nella lista per le Europee ha piazzato Ester Bonafede. I partiti di centro hanno trovato una collocazione, tranne la Dc di Cuffaro.

Totò cerca casa, si potrebbe dire prendendo in prestito il titolo di un celebre film diretto da Mario Monicelli e Steno. Al segretario nazionale dei democristinani, al momento, è rimasto aperto solo uno spiraglio: l'area popolare e moderata che "già nel simbolo" è presente in Forza Italia. L'ex governatore, che finora si è preso una miriade di insulti e di porte in faccia (da Renzi alla Lega), però, ci va cauto: "Se si dovessero costruire le condizioni, che in atto non ci sono, a noi piacerebbe fare questo cammino verso le Europee con Forza Italia. Loro però ci hanno detto che non c'è spazio in lista, al limite per noi potrebbe aprirsi la possibilità di esprimere un candidato donna".

Uno spiraglio, appunto. "La Dc, se ce lo chiedono, accetterebbe ben volentiri", così Cuffaro a margine dell'incontro "Unione europea tra regole e opportunità per la Sicilia", organizzato oggi pomeriggio nella sala congressi dell'hotel delle Palme.

Un incontro al quale il popolo della Dc ha risposto in massa, anche se Cuffaro rischia di rimanere con il cerino in mano. "Sono molto deluso - dice - perché ho visto prevalare interessi particolari a scapito di un interesse generale, cioè la crescita delle forze politiche che si riconoscono nel Ppe".

Di fronte ad una situazione di oggettiva difficoltà, però, Cuffaro prova a rassicurare dirigenti e militanti della Dc: "La Sicilia si appresta ad affrontare le più importanti e decisive sfide della sua storia per il suo futuro e per il futuro dei suoi cittadini, per questo occorre mettere da parte le divisioni per tenere alta la bandiera di un fronte moderato e popolare, che guardi all’Europa come un'opportunità e non come un problema. Noi comunque in questa competizione per le Europee ci saremo". Ma come? "Laddove possibile - risponde - i nostri elettori potrebbero liberamente aiutare i candidati di ispirazione popolare. Voti non ne controlliamo...".

L'eco delle polemiche dopo l'intervista al Riformista non si è ancora spenta. Così come gli attacchi dei nemici politici: da De Luca a Calenda. Cuffaro non si scompone più di tanto e chiosa: "Sono democristiano e da buon democristiano coltivo il diritto degli altri a insultarmi. Quindi ci prendiamo gli insulti ma, come diceva Alcide De Gasperi, non ci faremo intimidire".