Fondi Ue, Cgil: "Musumeci e la sua Giunta irresponsabili"

"Da Musumeci e la sua Giunta registriamo un atteggiamento irresponsabile sui Fondi europei, fondato su logiche puramente elettorali e di convenienza politica, che non esitano a innescare anche scontri istituzionali. E se accade questo per i 774 milioni del Fondo di Coesione non possiamo che temere il peggio per i fondi ben più consistenti del Pnrr”. A parlare è il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, che si dice “sconcertato delle dinamiche che si sono innescate sulla programmazione della spesa europea, con uno scontro tutto dentro logiche politiche, laddove occorrerebbe costruire convergenze che guardano esclusivamente agli interessi della Sicilia e dei siciliani”. Mannino propone che “a questo punto, la sede della programmazione diventi la commissione parlamentare per l’esame delle attività Ue, che lavori in sinergia con le parti sociali. Abbiamo una nuova dimostrazione di una maggioranza a brandelli - osserva Mannino - non in grado di esprimere una sua linea politica univoca, figuriamoci di cogliere suggestioni e suggerimenti che vengono dal suo esterno. Noi non ci stiamo a osservare inerti: la partita-sottolinea il segretario della Cgil- è oggi troppo grossa perché si replichino questi teatrini, c’è infatti in ballo il futuro dell’isola. Una dispersione delle risorse, un loro utilizzo improprio e peggio la loro perdita sarebbe devastante per la Sicilia”.

Mannino sollecita l’intervento sulla Giunta di tutte le parti sociali, ma anche una mobilitazione dell’opinione pubblica “affinchè si cambi rotta. E’ nell’interesse di tutti - sottolinea- capire che i fondi che saranno a disposizione servono alla Sicilia e ai siciliani e non a squallidi giochetti sullo scacchiere della politica”.