La Lega presenta la lista per le Europee, applausi a Sammartino: "Solo se ti chiami Salis o stai col Pd sei innocente"

La lista della Lega nel collegio Isole per le elezioni europee sarà guidata dall'europarlamentare uscente Annalisa Tardino. La squadra dei sei nomi siciliani, ai quali si aggiungeranno due sardi, è stata presentata dal commissario regionale del Carroccio, Claudio Durigon, questa mattina al terminal Crociere del porto. In lista andrà anche il deputato europeo uscente, ex Fratelli d'Italia, Raffaele Stancanelli. L'elenco prosegue con la palermitana Ester Bonafede, esponente dell'Udc - partito che ha stretto un patto federativo con la Lega - con quello dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. Correranno anche Francesca Reitano e il senatore messinese Nino Germanà, vicinissimo a Luca Sammartino, l'ex assessore regionale all'Agricoltura, indagato per corruzione aggravata nell'ambito dell'inchiesta "Pandora" e sospeso per un anno dai pubblici uffici.

Proprio a Sammartino gli esponenti del Carroccio presenti oggi hanno tributato un applauso, scattato dopo le parole del commissario della Lega in Sicilia Claudio Durigon: "Ringrazio tutto il partito, gli assessori regionali, i deputati, che hanno lavorato tanto e soprattutto a un amico che ha fatto un pit stop, ma che sarà sempre più forte che è Luca Sammartino a cui va il nostro applauso e che spero uscirà da questa vicenda in maniera veloce". Quindi Durigon ha aggiunto: "Io sono garantista per natura. In Italia abbiamo visto cose, da Bari a Torino, e non ho ecceduto in dichiarazioni. Credo che Sammartino saprà spiegare come sono andate le cose e sono molto fiducioso ed è importante sottolineare che qui non parliamo di mafia. Se poi mi chiedete se in questo momento c'è qualcosa di strano nel rapporto magistratura-politica, posso dire che è la prima volta che vedo una forza così importante di azioni a pochi mesi dalle elezioni... è un momento particolare che dobbiamo sicuramente vagliare".

A rincarare la dose ci ha pensato il vice segretario federale della Lega Andrea Crippa: "In Italia l'unica categoria che quando sbaglia non paga mai è la magistratura. Esiste una larga parte della magistratura politicizzata che emette sentenze ad orologeria, per cui se sei della Lega o del centrodestra sei colpevole fino a prova contraria mentre se ti chiami Salis, sei del Pd o di un partito di centrosinistra, o hai la tessera della Cgil, sei innocente fino a prova contraria. Chiediamo a gran voce che nella riforma della giustizia venga inserita la responsabilità civile dei magistrati: se un giudice o un magistrato sbaglia, deve pagare come un normale cittadino".

Anche il senatore Germanà si è fatto sentire sul caso Sammartino: "Luca per me è come un fratello e a lui dedico un pensiero speciale in questo pit stop. Parlo apertamente di questa 'bomba' che è scoppiata mentre la Sicilia era rappresentata da questo giovane assessore all'ultimo giorno del Vinitaly: uno dei migliori assessori che abbiamo mai avuto all'Agricoltura. Questa 'bomba', che riguarda una vicenda vecchia, chissà perché è scoppiata a 50 giorni dal voto. E noi per questo, con grande orgoglio, correremo più forti di prima".

Sul versante politico, i vertici della Lega hanno ribadito che "dal risultato della Lega in Europa non dipende il futuro di Matteo Salvini". Così Crippa, che ha ricordato: "Salvini ha portato la Lega al 30% e ha sacrificato tutto per raggiungere questo risultato. Lui è stato, è e sarà il segretario della Lega nei prossimi anni". Durigon invece ha sottolineato che "l'accordo con Cuffaro non c'è mai stato. Le nostre liste erano già definite da tempo. So che Cuffaro parla con tanti partiti ma un accordo non c'è mai stato".