I 12 fratelli, le caviglie alle catene, il figlio nato dopo esser diventato nonno: ritratto di Benigno, star in Honduras

Dopo qualche anno di silenzio è tornato sul piccolo schermo. Francesco Benigno, palermitano della Noce, da giovedì è in scena nella diciottesima edizione del reality di Canale 5 "L'isola dei famosi". Per l'occasione facciamo una panoramica sulle esperienze private e professionali dell'attore siciliano.

Chi è Francesco Benigno

Nato il 4 ottobre 1967 a Palermo, Francesco Benigno è cresciuto nella sua amata Sicilia. Dodicesimo di tredici figli, ha imparato fin da giovane il valore del duro lavoro. Abbandonando presto la scuola per aiutare la sua numerosa famiglia, ha trascorso i primi anni della sua vita lavorativa al mercato ortofrutticolo di Palermo, affiancando suo padre. Il suo passato è segnato da vicissitudini familiari e personali molto difficili. Ospite del programma "Vieni da me", ha rivelato di aver perso sua madre all'età di 9 anni, e che, a soli 14 anni, lasciò definitivamente la casa paterna a causa del rapporto burrascoso con il padre, che lo costringeva a rimanere in casa con catene alle caviglie per controllarlo.

Il destino di Francesco Benigno ha preso una svolta inaspettata nel 1989, quando, su invito di un amico, si è presentato a un provino per il film "Mery per sempre". Lì è stato notato dal regista Marco Risi, che lo ha scelto per il ruolo di Natale, un personaggio che avrebbe segnato l'inizio della sua carriera nel mondo del cinema. L'apprezzamento per questo lungometraggio è stato notevole, aprendo le porte a ulteriori opportunità nel settore cinematografico.

Dopo il successo iniziale, Benigno si è trasferito a Roma per inseguire il suo sogno di diventare un attore affermato. Nel corso degli anni '90 ha ottenuto parti in una serie di pellicole di ottimo riscontro al botteghino, tra cui "Ragazzi fuori", "Vacanze di Natale '91", e "Palermo Milano - Solo andata". La sua versatilità lo ha reso un volto noto anche in televisione, con apparizioni in serie o soap come "La Piovra 7", "Ultimo" e "Un posto al sole".

Recitazione a parte, Francesco Benigno si è dilettato anche nel mondo della musica. Ha inciso diversi album in lingua napoletana, dimostrando il suo talento anche come cantante. La sua canzone più famosa, "Dimenticare", ha conquistato il cuore del pubblico, consolidando ulteriormente la sua reputazione nell'industria dell'intrattenimento.

Dopo alcuni anni lontano dai riflettori, nel 2024 Francesco Benigno ha fatto il suo ritorno in televisione come concorrente de "L'Isola dei Famosi". L'attore è entrato in scena nel corso della seconda puntata - insieme al critico d'arte Daniele Radini Tedeschi - andata in onda l'11 aprile su Canale 5.

Lontano dai riflettori, Benigno ha avuto una breve esperienza in la politica, nel 2017, quando si candidò alle elezioni amministrative di Palermo con la lista di Centro-destra per Palermo, ottenendo però solo 156 voti, senza essere eletto.

Di fede cattolica, dal 24 giugno 2021 è unito in matrimonio con Valentina Magazzù. Da precedenti relazioni, Benigno ha avuto due figli: Giuseppe e Manuel. Dall'unione con la Magazzù è nato Giovanni Roderico Tiago, nel 2023. Benigno è inoltre nonno di Elodie e Francesco Jr., entrambi figli di Giuseppe.

Francesco Benigno ha un profilo ufficiale su Instagram, dove condivide con i suoi follower sia foto inerenti ad esperienze professionali - ricordi di gioventù compresi - sia scatti di vita quotidiana, che fanno emergere l'affetto tra l'attore e i suoi cari.