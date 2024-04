Villa Turrisi, il Consiglio conferma l'esproprio dei terreni ai privati: "Palermo avrà un nuovo parco urbano"

Gli spazi verdi di proprietà dei privati che si trovano all'interno di Villa Turrisi verranno espropriati. Lo ha ribadito il Consiglio comunale con una seconda delibera, dopo la variante urbanistica approvata nel 2021, che ha riconfermato i vincoli espropriativi delle aree destinate al futuro Parco Villa Turrisi.

Il secondo passaggio in Aula si è reso necessario perché il Comune ha dovuto rispondere alle osservazioni della Satis srl, uno dei due privati (l'altro è l'Aere, l'Associazione evangelica per i rapporti esterni) ai quali appartengono le particelle di terreno che verranno inglobate all'interno del parco urbano. "L'amministrazione lo ha fatto con circa tre anni di ritardo: la relazione di accompagnamento alla delibera infatti è stata consegnata da capo area del settore lo scorso febbraio", ha spiegato Concetta Amella (M5S).

Giusto in tempo però per consentire al Consiglio di deliberare ed evitare che il Comune perdesse non solo la possibilità di espropriare i terreni (i privati verranno indennizzati), ma anche i 5,2 milioni del Pnrr per eseguire i lavori per il recupero del giardino pubblico compreso tra via Leonardo Da Vinci e le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi e Politi. Lavori che dovranno andare in gara per poi essere completati inderogabilmente entro marzo del 2026, così come previsto dal Pnrr.

Rispetto all'attuale configurazione, aumenterà l'estensione del parco, anche perché altre due particelle (destinate dal piano regolatore ad aree di pertinenza di due scuole) saranno trasformate in spazi verdi. Così ha deciso il Consiglio comunale, compiendo un ulteriore passo per la nascita del parco urbano da 25 ettari. "Un parco che, per estensione, sarà solo leggermente inferiore alla Favorita e darà un'impronta di eco sostenibilità all'intero quartiere Passo di Rigano-Uditore", ha sottolineato Concetta Amella, assieme alla consigliera della quinta circoscrizione Simona Di Gesù. "Come M5S - hanno aggiunto - monitoreremo tutti i passaggi affinché i lavori vengano aggiudicati e completati entro i termini stabiliti dal Pnrr".

Antonio Rini di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Urbanistica, dal canto suo ha espresso apprezzamento per la "scelta fatta dal Consiglio comunale che, apponendo i vincoli all'esproprio, permetterà alla città di avere un nuovo parco urbano a disposizione di famiglie e bambini, e consentirà la ristrutturazione della scuola e dell'asilo nido attigue al giardino. Una scelta di straordinaria importanza, coerente con le politiche ambientali di Fratelli d'Italia e sostenuta con convinzione dalla commissione Urbanistica, che stoppa anche lontane e ipotetiche speculazioni edilizie o rischi di consumo del suolo".

Il Consiglio ha approvato un ordine del giorno, proposto da Tiziana D'Alessandro (Fdi), che impegna l'amministrazione comunale "a rendere immediatamente accessibile ai cittadini, soprattutto agli studenti delle scuole circostanti, il sentiero interno al Parco Turrisi attualmente chiuso da cancelli, al fine di favorire la mobilità sostenibile e migliorare la qualità degli accessi alle scuole. Questo intervento - ha concluso D'Alessandro, componente della commissione Urbanistica - consente di anticipare il godimento del verde, in particolare per i bambini e i ragazzi che frequentano la scuola intitolata a Emanuela Loi, in attesa della completa realizzazione del Parco Villa Turrisi, prevista non prima del 2026. Questa misura compensa i tre anni di ritardo nella trattazione della delibera, offrendo un'opportunità concreta di fruizione degli spazi verdi alla nostra comunità".