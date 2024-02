Cambio al vertice del gruppo di Forza Italia in Consiglio, Zacco prende il posto di Inzerillo: ecco cosa è successo

Cambio al vertice del gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. Ottavio Zacco è stato eletto capogruppo al posto di Gianluca Inzerillo. Quest'ultimo, che si è avvicinato al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè dopo la rottura con Edy Tamajo, è stato nei fatti sfiduciato dal resto dei forzisti.

Dietro le dichiarazioni di facciata dei consiglieri comunali e della segreteria cittadina di Forza Italia - che ringraziano Inzerillo per "il grande senso di responsabilità, l'enorme impegno, la competenza, la grande passione sia nei confronti della città sia del gruppo consiliare" e parlano di "coesione all'interno del gruppo come uno degli elementi fondamentali" - si nasconde infatti tutto il disappunto per le iniziative assunte dall'ormai ex capogruppo: dall'accesso agli atti per verificare le spese del Comune in occasione dell'ultimo Capodanno e dell'esibizione di Elodie fino alle ultime delibere non votate (gli atti propedeutici al bilancio, il regolamento movida ecc...) in polemica con il resto del gruppo e del centrodestra per la mancata calendarizzazione della mozione sulla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali. Una battaglia alla fine vinta da Inzerillo (e dal comitato Esistono i diritti), visto che la mozione sarà discussa il 16 aprile.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata però la nomina di Gianluca Inzerillo nel Consiglio nazionale di Forza Italia, avvenuta lo scorso weekend al congresso del partito azzurro. Si tratta dell'unico siciliano fra i 20 uomini indicati dal segretario nazionale Antonio Tajani. Una nomina passata da Giorgio Mulè all'insaputa di Edy Tamajo, che l'avrebbe appresa ormai a cose fatte.

Proprio Tamajo è il grande sconfitto tra i big siciliani di Forza Italia al congresso: se il governatore regionale Renato Schifani, che puntava a uno dei quattro posti da vicesegretario nazionale, s'è dovuto accontentare della carica di presidente del Consiglio nazionale ma è riuscito a piazzare nella segretaria nazionale il suo braccio destro e commissario regionale di Fi Marcello Caruso, Tamajo (assessore regionale alle Attività produttive) è rimasto fuori da tutto.

A livello locale, con la sfiducia da capogruppo in Consiglio di Inzerillo, Tamajo ha definitivamente sancito una rottura avvenuta già negli ultimi mesi. I due a stento si salutavano. Il posto di Inzerillo non è stato preso dal naturale sostituto, ovvero il vicecapogruppo Leopoldo Piampiano, ma da un altro fedelissimo di Tamajo: Ottavio Zacco, già presidente della commissione consiliare Attività produttive, che alle ultime Comunali è stato il consigliere più votato con oltre 3 mila preferenze. Per Zacco consenso unanime: quindi anche il voto di Inzerillo, che esce di scena "augurando buon lavoro al neo capogruppo di Fi in Consiglio".

"Ringrazio il gruppo per la fiducia - dichiara Zacco -. I palermitani hanno bisogno di risposte celeri riguardo le numerose problematiche che attanagliano la nostra amata città. Forza Italia deve velocemente dare risposte attraverso atti amministrativi e la costante presenza nel territorio. Cercherò di onorare questo rilevante incarico con abnegazione, cercando di garantire la stabilità del partito attraverso la condivisione con tutti i componenti del gruppo, nell'interesse dei cittadini, consolidando il sostegno alla maggioranza che sostiene il sindaco Lagalla".