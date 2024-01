Il concerto di Elodie è un caso al Comune, Forza Italia chiede accesso agli atti

Nuove fibrillazioni all'interno della maggioranza al Comune tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Stavolta ad alimentare tensioni è il concerto di Capodanno di Elodie in piazza Politeama. Il capogruppo azzurro Gianluca Inzerillo ha presentato una richiesta d’accesso agli atti per capire come mai a fronte dei 400 mila euro spesi per l'evento non si sia riuscito a garantire la fruizione, se non ai circa 10 mila presenti davanti al palco.

La richiesta avrebbe irritato l'assessore alla Cultura Giampiero Cannella, con cui nei giorni scorsi Inzerillo aveva avuto un battibecco sullo spostamento del carro di Santa Rosalia fermo da tempo immemore alle spalle del Politeama.

Il consigliere forzista stavolta vorrebbe sapere come mai si sono verificati problemi tecnici e come mai siano sorte difficoltà coi diritti d'immagine dell'artista che, secondo quanto riferito dal sindaco Roberto Lagalla nella seduta del 30 dicembre in consiglio comunale, non hanno reso possibile trasmettere il concerto sui maxischermi, né dunque l'esibizione della cantante romana in diretta tv.