L'ex pm Principato: "Dopo la condanna Cuffaro ha deciso la politica regionale, a cos'è servito il nostro lavoro?"

"Quando ho visto tornare, dopo cinque anni di carcere per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra, ed essere acclamato, insieme con un altro condannato come Marcello Dell'Utri, ho pensato che questa Sicilia dimentica tutto. Cuffaro nonostante la condanna ha deciso il futuro di questa politica regionale, appoggiando un sindaco, che peraltro non ne aveva bisogno, perché Roberto Lagalla è una persona nota e seria. Insomma, questa Sicilia dimentica tutto. Mi sono chiesta: tutto il nostro lavoro a cosa è servito?". Lo ha detto l'ex procuratore aggiunto di Palermo Teresa Principato durante la presentazione del suo libro "Siciliana" (Fuori Scena) a La Via dei Librai.

Nel libro l'ex magistrato, da pochi mesi in quiescenza, ripercorre la sua carriera e il lavoro con il pool antimafia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Fonte: Adnkronos