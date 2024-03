Street food e Vespe d'epoca a Villa Filippina, ville e palazzi da scoprire con Fai: cosa fare nel weekend

Tour, street food, vintage e molto altro. Il fine settimana della Domenica delle Palme è ricco di appuntamenti. Tornano infatti le giornate Fai di primavera, con apertura straordinaria di Villa Belmonte all'Acquasanta. A Villa Filippina c'è Camden Market che porta in città non solo il mercatino con prodotti siciliani a chilometro zero, ma anche l'expo di auto e vespe d'epoca e la fiera del vintage. E di vintage ci si può beare anche in via Magliocco con l'Hop Hop Market, in una edizione della fiera dedicata alla Pasqua. Domenica tra i filari, invece, a Contessa Entellina con l'evento di Donnafugata tra vino e yoga. Tanti anche gli eventi a teatro: al Golden c'è Marco Travaglio, al Biondo Slava’s Snowshow, mentre al Libero "Tu sei la bellezza". Non mancheranno i tour, come quello itinerante chiamato "Palermo noir", una passeggiata raccontata tra omicidi e crimini irrisolti.

Le giornate Fai di primavera

Sabato e domenica torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano promosso dal Fai - Fondo Ambiente Italiano. Nel capoluogo siciliano saranno 8 i siti da visitare, a contributo libero, nelle due giornate. Apertura straordinaria, per la prima volta al pubblico, di Villa Belmonte all’Acquasanta e Carceri e rifugio di Palazzo Marchesi in centro storico. In provincia invece aperture a cura dei Gruppi Fai di Bagheria, Carini e Castelbuono.

Street food, auto d'epoca e capi vintage: Camden Market a Villa Filippina

Vintage e artigianato di alta qualità, e non solo. Musica live, prodotti siciliani a chilometro zero con contadini in villa, il villaggio gastronomico dello street food, attività per bambini e infine expo di vespe e auto d’epoca. Si apre sabato e prosegue domenica il Camden Market, l’atteso evento ispirato al celebre mercato londinese da anni appuntamento fisso della primavera del parco Villa Filippina.

Hop Hop Market in via Magliocco

L'associazione Artigianando torna in via Magliocco con una nuova edizione di Hop Hop Market, fiera artigianale dedicata alla Santa Pasqua. Venti gli spazi espositivi dove sarà possibile osservare e acquistare diversi oggetti ideati e realizzati a mano e infine proposti da artigiani siciliani: si andrà da quelli realizzati in legno ai monili, dai manufatti in lavanda e in pietra lavica alle ceramiche dipinte e oggettistica in ulivo, ma anche borse artigianali.

Domenica tra i filari a Contessa Entellina

Le tenute di Contessa Entellina faranno da cornice alla "Domenica tra i filari", l’appuntamento primaverile di Donnafugata alla scoperta di buone pratiche tra vigneto e benessere. In programma visite guidate, degustazioni e sessioni di yoga. Mente e corpo infatti saranno al centro di un viaggio multisensoriale che per la prima volta abbraccia anche una pratica millenaria.

Domenica delle Palme a Carini

Domenica delle Palme nel centro storico di Carini sfila la via Crucis. La sacra rappresentazione che apre gli eventi della Settimana Santa è organizzata dalla confraternita dei "33", fondata nel 1712, anno in cui i frati francescani che abitavano nel convento che una volta si trovava in piazza San Lorenzo regalano un appezzamento di terreno ad alcuni carinesi con la promessa di costruire una chiesa e formare una confraternita dedita a far rivivere la passione e la morte del Cristo.

Marco Travaglio al Teatro Golden

Sabato il Teatro Golden ospita il giornalista, saggista e opinionista italiano Marco Travaglio, con la seconda stagione di uno spettacolo che racconta, nel consueto stile satirico del direttore de il Fatto Quotidiano, gli ultimi cinque anni di storia italiana: "I migliori danni della nostra vita".

"Palermo noir", un tour tra omicidi e crimini

Si chiama "Palermo noir" ed è un walking tour che toccherà i luoghi della città in cui si sono svolti fatti misteriosi, molti dei quali rimangono ancora oggi pieni di enigmi e interrogativi. La passeggiata si svolge principalmente tra il quartiere del Capo e quello della Kalsa seguendo un percorso che attraversa i luoghi dove si svolsero omicidi e crimini, tra misteri irrisolti e segreti mai celati.

Lo spettacolo "Tu sei la bellezza" al Teatro Libero

La scelta impegnativa di presentare un personaggio affetto da bipolarità di secondo tipo, dentro una storia che accarezza l’idea del meta-teatro. E’ questo il solco scavato nell'anima di “Tu sei la bellezza”, testo vincitore del Premio di drammaturgia Carlo Annoni 2021, di Alberto Milazzo, che cura pure la regia, in scena al Teatro Libero con Giuseppe Lanino e Alessandro Quattro, interpreti di Andrea e Leonard, un coppia sulla quarantina, sposati da anni, che in piena pandemia di Covid trascorrono la notte di Capodanno in casa, da soli.

Lo Slava’s Snowshow al Teatro Biondo

Lo Slava’s Snowshow, spettacolo poetico, universale e senza tempo, torna in Sicilia. Lo show sarà a Palermo, dopo dieci anni, al Teatro Biondo. Un live che continua a incantare milioni di spettatori di tutte le nazionalità, generi ed età come nessun altro spettacolo al mondo, che rappresenta un genere a sé stante, uno show che riesce a esser spontaneo e magico come il primo giorno in cui è stato rappresentato, catapultando gli adulti nell'infanzia.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.