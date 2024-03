Mercato vintage, expo di vespe e auto d'epoca, villaggio di street food: a Villa Filippina il Camden Market

Vintage e artigianato di alta qualità, e non solo. Musica live, prodotti siciliani a km zero e attività coinvolgenti per bambini. Si apre sabato 23 marzo e prosegue domenica 24 marzo il Camden Market, l’atteso evento ispirato al celebre mercato londinese, da anni appuntamento fisso della primavera del Parco Villa Filippina. L'ingresso a questo straordinario evento è assolutamente libero, rendendo ancora più invitante la prospettiva di trascorrere un weekend all'insegna del divertimento, dello shopping e del gusto.

Gli amanti del vintage, dell'artigianato di qualità, della buona cucina e del divertimento per tutta la famiglia non possono mancare l’evento che anche quest’anno si prospetta coinvolgente e ricco di stimoli per tutte le età. Accanto al Parco Villa Filippina, l’evento vede la collaborazione con Mod Cafè, Mod Wear, Creart Eventi. Partner dell’iniziativa inoltre le aziende Forst in Sicilia, il Gruppo Riolo, Igea Medical Center, Fiat 500 Club Sicilia, Vespa Club Palermo.

Gli appuntamenti previsti

Il mercato del vintage e dell’artigianato

Lungo il porticato della Villa, da sabato a domenica (sabato dalle 9 alle 22, domenica dalle 10 alle 20), a sfilare sotto gli occhi dei visitatori, le creazioni uniche e originali del Mercato Vintage e dell’Artigianato, ideali per gli appassionati del riuso. Oltre venti espositori, tra oggettistica vintage e modernariato, ma non solo. I visitatori potranno trovare vestiti e accessori punk, gothic, burlesque, cyberpunk e molto altro ancora, pezzi unici adatti a chi cerca l’originalità di uno stile distintivo.

Il villaggio gastronomico dello street food

Un gustoso villaggio gastronomico animerà Parco Villa Filippina nella due giorni del Camden Market. Si potranno assaporare le migliori espressioni del cibo di strada palermitano, dai “cazzilli” alle panelle, passando per lo sfincionello. E poi spazio a panini, pizze, fino alla grigliata del pranzo, sia sabato che domenica, con carne prelibata appena cucinata, servita direttamente al tavolo. Ad arricchire l’offerta, l’area Forst dove si potranno gustare le diverse varietà di birra del noto birrificio e l’Orestiadi Wine Bar per gli amanti del vino. Come ogni weekend, dalla colazione alla cena del sabato, fino al pranzo della domenica, sarà aperto il Monsù. Il ristorante-pizzeria del Parco Villa Filippina sarà pronto a deliziare i palati più esigenti con prelibatezze gastronomiche adatte a tutti. Panini, pizze, primi piatti e il nuovo menù bimbi, con tante pietanze genuine, create apposta per loro.

Contadini in villa

Sabato 23 marzo, come di consueto, ci sarà spazio per i “Contadini in villa”: dalle 9 alle 14, i visitatori avranno l'opportunità di fare la spesa direttamente al mercato del contadino, per portare a casa prodotti freschi e genuini, rigorosamente a chilometro zero.

Expo di vespe e auto d’epoca

A partire dalle ore 10 di domenica 24 marzo, al Parco Villa Filippina, si potrà viaggiare nel tempo con l’esposizione di alcune delle auto d’epoca più amate di tutti i tempi. Dalla Topolino alla 500, la villa si trasformerà in un paradiso per gli amanti e gli appassionati dei veicoli storici. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con Fiat 500 Club Sicilia, club dal cuore siciliano, nato dalla passione per la mitica Fiat 500 e per tutte le auto storiche che hanno costituito la storia dell’automobilismo nel mondo.

Accanto alle storiche auto Fiat, a partire dalle ore 11 ci sarà spazio per l’expo delle vespe. Lo scooter che ha conquistato milioni di persone, divenendo negli ‘50 un simbolo di emancipazione per gli italiani, si potrà ammirare nel verde del Parco Villa Filippina. L’esposizione, realizzata con Vespa Club Palermo, consentirà di ripercorrere la storia del nostro Paese con esemplari che vanno dal dopoguerra ai giorni nostri. Il Club inoltre sarà presente con uno stand dedicato ai soci e a tutti gli appassionati. Ingresso libero.

Musica live

Il Camden Market non sarebbe completo senza una colonna sonora coinvolgente. Previsti momenti di musica dal vivo e selezioni musicali live per animare l'atmosfera e far ballare i presenti. Gli eventi, del tutto gratuiti, si aprono sabato 23 marzo alle ore 13 con i Fancies, band palermitana che spazia dai grandi classici del Chicago blues e del rock ‘n roll, fino al pop e il soft rock italiano degli anni ’70. Sempre sabato, a partire dalle ore 18, nell’area Forst della Villa, si apre la selezione musicale live con il dj set di Nunzio Borino, per un viaggio che ripercorre alcuni dei maggiori successi nazionali e internazionali degli anni ’60 e ’70. Domenica 24 marzo, alle ore 13, sul palco gli Al & The JayBops, rockabilly autentico in pieno stile anni ’50/’60. A partire dalle ore 18, si potrà rivivere l'emozione di un concerto dei FabFour sulle note dei 28IF con il loro Beatles Tribute. Ingresso eventi musicali gratuito.

Laboratori e gonfiabili per i più piccoli

Spazio poi ai più piccoli con i laboratori di Creart Eventi dove potranno cimentarsi in attività ludico-ricreative mettendo alla prova le proprie abilità artistiche e manuali (contributo a bambino a partire da 4 euro). Disponibile per l’intero weekend anche l’area gonfiabili e giochi dedicata al divertimento dei bambini, con attività pensate per garantire loro un'esperienza indimenticabile (ingresso con ticket a partire da 6 euro).