Uno spettacolo di magia al Teatro Biondo: sul palco dopo dieci anni torna il clown Slava

Lo Slava’s Snowshow, spettacolo poetico, universale e senza tempo, tornerà in Sicilia a marzo del 2024. Lo show sarà a Palermo, dopo dieci anni, al Teatro Biondo dal 20 al 24 marzo. Un live che continua a incantare milioni di spettatori di tutte le nazionalità, generi ed età come nessun’altro spettacolo al mondo, che rappresenta un genere a sé stante, uno show che riesce a esser spontaneo e magico come il primo giorno in cui è stato rappresentato, catapultando gli adulti nell'infanzia.

Il suo geniale ed eccentrico ideatore, Slava, (pluripremiato con l’Olivier e il Time Out Award a Londra, il Drama Desk a New York, lo Stanislavskij a Mosca e il Festival Critics Award a Edimburgo) è considerato “il miglior clown del mondo”, ed in questo show immagina "un teatro che nasce dai sogni e dalle fiabe; un teatro ricco di speranze e sogni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e disillusioni".

Lo Slava’s Snowshow è proprio così: libero, lirico, ironico, fantasioso, divertentissimo e tenero, talvolta venato di malinconia. Lo spettacolo raccoglie i numeri più belli e famosi del repertorio di Slava, che per la sua arte si ispira tra l’altro al raffinato Marcel Marceau e alla delicata comicità di Charlie Chaplin. Lo spettatore vivrà la serata come un’esperienza incredibile e inattesa, che lascia gli adulti pervasi di spirito bambino, che induce spettatori piccoli e grandi a divertirsi nella neve e a giocare assieme con i giganteschi palloni che invadono il teatro nel gran finale.

Lo spettacolo è una sequenza di sorprendenti magie. Una nevicata di carta che infuria su tutta la sala, enormi, leggerissimi e colorati palloni che planano sulla platea, cinque clown che danno gas a una rappresentazione poetica e candida, dispettosa e imprevedibile, gioiosa e atletica, in bilico tra happening e circo. Ma prima di questo coup de theatre, sono molti i sortilegi e le ironie che i clown regalano alla platea, invadendola talvolta, per fare qualche dispetto esilarante.

Il teatro di Slava è amato perché riesce a tessere un mondo fatto di sogni e di fiabe in cui è impossibile non lasciarsi trasportare. È una delle esperienze teatrali più potenti, innocenti e semplicemente belle a cui tutti possono assistere. Snowshow solletica i nostri ricordi d'infanzia e ci fa guardare alla vita con un nuovo stupore, con gli occhi spalancati e la gioia che conoscevamo da bambini.

Questo spettacolo di magia torna in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo in collaborazione con il Teatro Metropolitan di Salvo Mazza e Savà produzioni. È già stata avviata la prevendita: biglietti disponibili su: Ticketone.it, www.ctbox.it, nei circuiti locali autorizzati e presso i botteghini dei teatri.