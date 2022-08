“Walk on”: l'unica band siciliana rappresentativa degli U2 arriva al Lighea

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Torna a Palermo dopo due mesi, durante i quali ha infuocato le piazze e non solo siciliane con i brani più amati di uno dei gruppi di maggiore successo della musica internazionale come gli U2. Nata nel 2012 dalla passione dei suoi componenti per la rock-band Irlandese considerata dagli anni '80 a oggi una delle più importanti e conosciute nel mondo, “WALK ON” è la band che sabato 27 agosto sarà ospite del Lighea, animando lo splendido giardino di Villa Lampedusa con i brani che hanno fatto la storia di una generazione: da "Where the streets have no name" a "One" o a "With or without you", senza dimenticare "Pride (In the name of love)", "Sunday bloody sunday", "Desire", "Vertigo", "Electrical storm", "Ordinary love", "Invisible", ma anche tantissimi altri dell’immenso repertorio degli U2. «Siamo felici di tornare nel capoluogo siciliano dopo un lunghissimo tour in giro per la Sicilia – afferma Maurizio Sparacello, voce e leader della band – peraltro facendo tappa in questa bellissima location che animeremo con quei brani che ci hanno fatto amare da sempre gli U2. La nostra passione per loro ha inizio per tutti noi da adolescenti, diventando molto presto professionale. In Sicilia, poi, siamo gli unici che propongono questo tipo di progetto. Ci rende, infatti, orgogliosi essere stati scelti come band rappresentativa degli U2 in due raduni siciliani, uno nel 2018 e l’altro nel 2019». Un gruppo, “WALK ON”, che sabato 27 agosto, a partire dalle 20, porterà magia al Lighea, rendendo speciale l’intera serata. L’evento è a numero chiuso e con prenotazione chiamando al cell. 333.6788465.