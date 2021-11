Chiara Marsala presenta da Prospero il suo “Due terre e un cuore-Storia di una ex expat”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Appuntamento domenica 21 novembre, alle ore 17 e 30, da Prospero / Enoteca letteraria in via Marche 8, a Palermo, per la presentazione del volume di Chiara Marsala, “Due terre e un cuore – Storia di una ex expat”, Edizioni Kemonia. Modera: Simona Sunseri, Founder della Community Facebook Palermo Mamme. Relatore: Elena Militello, Fondatrice e Presidente di South Working E’ presente l’autrice. E’ necessario il green pass.