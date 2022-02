Torna il Carneval fest a Bagheria, il concorso online che premia la maschera più bella

Torna il Carneval fest a Bagheria. L'amministrazione comunale ha organizzato un concorso online per votare la maschera di Carnevale più bella e originale. Una sorta di sfilata virtuale che avverrà sulla pagina facebook del Comune di Bagheria.

Come partecipare

Chi vorrà partecipare non dovrà far altro che pubblicare la foto in maschera mostrando un cartello o un foglio con sopra scritto "Carneval Fest 2022". Possono partecipare tutti i cittadini bagheresi di qualsiasi età. La foto va pubblicata nella pagina evento, scrivendo un nuovo post. I post sono moderati e verranno pubblicati tutti a partire dalle ore 18 del 28 febbraio. Dal momento della pubblicazione si potrà iniziare a votare cliccando su "Mi piace", il voto sarà possibile sino alle ore 24 del Primo marzo, martedì grasso.

La premiazione, che avverrà sempre on line, si terrà il 7 marzo. "Vi invito a scatenare la vostra creatività - dice l'assessore Maurizio Lo Galbo - anche se ancora non possiamo divertirci come vorremmo, è questo un modo per festeggiare comunque e coinvolgere i bambini che amano indossare abiti di carnevale. Ringrazio la produzione Quintosol e Giuseppe Sorce e Loredana Caltagirone per la collaborazione e per la realizzazione del video e del logo del Carneval Fest".