"Terra ca nun senti", il tour mondiale: Carmen Consoli torna in concerto nella sua Sicilia

Terra ca nun senti, il concerto-evento con cui Carmen Consoli ha omaggiato la tradizione musicale siciliana lo scorso anno al Teatro Greco di Siracusa, torna sulle scene e, dopo varie tappe internazionali, tornerà anche nella sua Sicilia con un appuntamento da non perdere. Il 9 agosto lo spettacolo farà tappa al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina: l'evento è organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con Aria di Eventi di Matteo Boscarino e il Comune di Pollina all’interno del festival “Aria di Eventi Summer Fest Pollina”.

I biglietti sono disponibili su www.puntoeacapo.uno e ticketone (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali. Per i residenti nel Comune di Pollina è prevista una riduzione del ticket nei posti gradinata non numerata. L’acquisto del biglietto ridotto è disponibile solo nel punto vendita di Cefalù “Emme Cafè”. "Una delle voci più autentiche e apprezzate della musica italiana porterà il suo carisma unico a Finale - commenta il sindaco di Pollina, Pietro Musotto - Sarà un privilegio, nonché un’opportunità straordinaria per la nostra cittadina di distinguersi nell’ intrattenimento estivo proposto".

La scaletta del concerto è composta da brani tradizionali siciliani oltre che da canzoni di artisti meravigliosi nati in quella terra come Franco Battiato, Rosa Balistreri e la stessa Consoli; l’insieme compone una grande narrazione in note della Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi, filtrata dallo sguardo e dalla sensibilità di Carmen. Con lei sul palco ci saranno Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e l’inseparabile Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino.

Terra ca nun senti partirà in tour mondiale da New York il 22 maggio, per proseguire poi negli Stati Uniti (San Francisco, Los Angeles, Miami), Canada (Montreal), Spagna - dove tornerà a esibirsi al prestigioso La Mar de Músicas Festival di Cartagena - e Italia. Tra le date del tour ci sarà anche un evento unico, gemello del concerto siracusano, l’8 giugno all’Anfiteatro Romano di Pompei. Solo in questa data, saranno ospiti Donatella Finocchiaro, straordinaria attrice, e Giovanni Impastato, fratello di Peppino. Il tour è prodotto e organizzato da OTRlive.