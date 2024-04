Da Annalisa a Ligabue, Palermo canta coi big della musica italiana: la mappa dei concerti del 2024

L'inversione di rotta era stata tracciata lo scorso anno quando una cosa che sembrava impossibile è diventata realtà. A spianare la strada alla Palermo dei grandi eventi è stato Vasco Rossi che ha tenuto a battesimo lo stadio, come non si vedeva da quando Baglioni intonò l'ultima canzone. Quest'anno il Renzo Barbera (almeno al momento) resta chiuso ai concerti, ma altri impianti sportivi (come il Velodromo), i teatri (dal Politeama al Golden fino al Verdura e Al Massimo) e i Cantieri Culturali alla Zisa scaldano i motori e ospitano i più importanti nomi della musica italiana. Alcuni sono reduci dall'ultimo Festival di Sanremo, altri sono già grandi nomi del panorama nazionale dei cantautori: dai big ai giovani talenti emergenti, riflettori accesi sulla lunga stagione che promette di lasciare il segno. Ecco allora una guida, da aprile a dicembre, ai concerti dell'estate e non solo.

Il grande ritorno di Ligabue al Politeama

A 13 anni di distanza dall'ultima volta, Luciano Ligabue dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d'Italia. Tra le location intime d'eccezione ha scelto anche il Politeama Garibaldi, dove sarà il prossimo 20 ottobre per ripercorrere passato, presente e futuro di quei suoi sogni di rock ‘n’ roll che hanno da sempre accompagnato la sua carriera. Sul palco con Liga ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo affianca alla chitarra, ma anche il suo primogenito che per la prima volta sarà in tour col papà.

Da Antonello Venditti ai Pooh, leggende italiane al Velodromo

Il Velodromo apre le porte anche quest'anno ai grandi concerti: 13 luglio toccherà a Il Volo, il trio più famoso al mondo (formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble) che ha deciso di festeggiare con il pubblico del Dream Pop Fest i 15 anni di carriera portando sul palco non solo i nuovi brani del primo disco di inediti, ma anche i più grandi successi della tradizione musicale italiana.

Capace di riempire il Velodromo è anche la band che ha fatto la storia della musica italiana. I Pooh infatti saranno a Palermo il prossimo 20 agosto con "Amici x sempre, estate 2024". Nell'impianto sportivo intitolato a Paolo Borsellino, saranno i protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi del Dream Pop Fest. Il concerto sarà un viaggio alla riscoperta dei loro più grandi successi come "Tanta voglia di lei", "Parsifal" e "Dammi solo un minuto".

Chiude il ciclo di concerti al Velodromo un'altra leggenda: Antonello Venditti celebra infatti il 40 anni del suo album capolavoro "Cuore" con un grande progetto live che ha intitolato "Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary". Uno spettacolo imperdibile che arriverà a Palermo il prossimo 31 agosto - sempre all'interno del cartellone del Dream Pop Fest - e che promette una serata nel segno della storia della musica italiana.

Mamhood, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri: che musica al Verdura

L'ultimo tour con la sua band è stato nella primavera del 2022. Ora Francesco De Gregori, a distanza di oltre due anni, torna in concerto e per l'occasione porta la sua musica a Palermo. Al Teatro di Verdura, il prossimo 4 agosto , proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana. Ad aprire il live sarà Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel '93.

L'8 agosto, al Verdura, De André canta De André: Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale del Faber, porterà sul palco il meglio del repertorio del padre. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando il pubblico in uno show capace di immergersi nella grande opera di suo padre.

Nell'anno in cui spegne 70 candeline, Fiorella Mannoia torna ancora una volta nel capoluogo siciliano ma stavolta con un concerto inedito: per la prima volta accompagnata da un'orchestra sinfonica, il 10 agosto sarà al Teatro di Verdura per festeggiare con il pubblico che la segue da decenni. Per il Dream Pop Fest, tra i brani attesi anche "Mariposa", presentato all'ultimo Festival di Sanremo e vero manifesto che canta l'orgoglio di essere donna.

Tra gli appuntamenti più attesi dell'estate c'è sicuramente quello con Mahmood che il 21 agosto per la rassegna Dream Pop Fest solcherà il palco del Teatro di Verdura. In gara all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Tuta Gold", l'artista porterà in tour il suo nuovo album "Nei letti degli altri", una ricerca nella profondità dei sentimenti che racconta nuovi lati e modi di fare musica, grazie anche a un'estetica accurata e sfaccettata.

Si chiama invece "L'ultima notte rosa" il saluto che regala al suo pubblico per il congedo dalla scena live. Una tournée che attraverserà tre continenti tra il 2024 e il 2025 e che ad agosto sarà anche a Palermo. Umberto Tozzi dice addio alla musica e uno dei suoi ultimi concerti sarà proprio al Teatro di Verdura, il prossimo 23 agosto, per la rassegna Dream Pop Fest.

Nel giorno del suo ritorno sul palco del Teatro Ariston come ospite, ha annunciato il suo nuovo tour che lo porterà questa estate sui palchi più importanti della penisola. E il 25 agosto l'appuntamento live sarà a Palermo, al Teatro di Verdura, per la rassegna Dream Pop Fest Palermo: il nuovo spettacolo di Ermal Meta segna così il ritorno del cantautore alla dimensione live in un anno per lui molto importante, quello dell'uscita del suo nuovo album.

Il 26 agosto, invece, tocca a Massimo Ranieri e a "Tutti i sogni ancora in volo". Al Verdura, sempre nell'ambito del Dream Pop Fest, la leggenda della musica italiana porterà uno spettacolo ideato e scritto insieme a Edoardo Falcone: un mix di recitazione, musica e inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani come Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e Pino Donaggio.

Altro protagonista del Verdura sarà Fabrizio Moro, in concerto il 29 agosto (sempre per una data del Dream Pop Fest): durante i live porterà il pubblico a ripercorrere le canzoni più famose del suo percorso artistico. Con lui sul palco Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Cantieri Culturali, dal pop di Annalisa all'hip-hop old school di Coez

Cuore pulsante dei grandi eventi saranno i Cantieri Culturali alla Zisa. S'inizia il 20 luglio con il Tommy Summer Tour 2024, la tournée estiva di Tommaso Paradiso che a Palermo salirà sul palco dei Cantieri Culturali Zisa. Si tratta di uno degli autori che meglio sa raccontare i sentimenti più diversi, con un tratto poetico e realistico. Ecco perché il suo pubblico riesce a sorprendersi e a emozionarsi come ad altri pochi live simili.

Il 26 luglio, invece, Coez e Frah Quintale portano il loro Lovebars Summer 2024 a Palermo, pronti a rubare il cuore a chi li guarda. Perché la loro musica è versatile e trasversale, capace di unire diverse generazioni: dagli amanti del'hip-hop old school agli appassionati del cantautorato contemporaneo.

Il giorno dopo, il 27 luglio, sempre ai Cantieri arriva la regina del pop che nel 2023 ha dominato le classifiche musicali: Annalisa. Scelta come madrina del prossimo Roma Pride, è stata inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo ed è anche tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify. Le sue "Mon amour" e "Bellissima", che porterà a Palermo, hanno dominato la classifica dei brani più utilizzati dagli utenti di TikTok.

L'intimità di un concerto a teatro: al Golden Diodato, Pupo e la Pfm

Ad aprire i concerti al Golden ci pensa la Pfm che torna a Palermo il 6 e 7 aprile cantando Fabrizio De André. La Premiata Forneria Marconi, 45 anni dopo il tour "Fabrizio De André e Pfm in concerto" ripropone un live dedicato a quell'evento. Un modo per rinnovare l'abbraccio fra il rock e la poesia: alla scaletta originale, infatti, saranno aggiunti anche brani tratti da "La buona Novella", completamente rivisitati dalla band.

Per un tuffo nel mare dei successi del passato, il 19 aprile al Teatro Golden c'è Pupo. Uno spettacolo, più che un concerto, dove Enzo Ghinazzi porta sul palco sorprese e nuovi racconti, immagini e video inediti dove le assolute protagoniste restano sempre e comunque le canzoni.

Chiude il ciclo di concerti al Golden quello di Diodato, il prossimo 23 ottobre. Tra gli artisti più apprezzati nel nuovo pop italiano, porterà sul palco un live introspettivo e intenso con la cifra stilistica unica ed elegante che lo contraddistingue. La sua tournée abbraccerà i principali festival italiani dell'estate oltrepassando anche i confini europei, arrivando in America e Cina.

Teatro Al Massimo per Levante e Michele Zarrillo

Al Teatro Al Massimo Levante manda in soldout una delle due date in programma. Il 6 e il 7 aprile Claudia Lagona è attesissima a Palermo. Non solo perché è considerata tra le uniche artiste italiane in grado di condensare in sé la cantautrice impegnata e l'icona pop, ma anche perché i cinque album di grande successo che hanno calcato centinaia di palchi in Italia e in Europa e poi sono stati riproposti nei suoi live non hanno mai deluso.

A distanza di 30 anni dall'uscita (fu pubblicato per la prima volta a febbraio del '94), "Cinque giorni" di Michele Zarrillo non solo è tornato in auge (diventando virale sui social soprattutto tra i giovanissimi), ma diventa anche il nome del tour che lo porterà in giro per l'Italia. E il 5 maggio, "Cinque giorni da 30 anni", sarà anche al Teatro Al Massimo per festeggiare le tre decadi di un evergreen che non smette di conquistare intere platee e generazioni.

La Rappresentante di Lista torna a casa: concerto ai Candelai

Anche La Rappresentante di Lista torna dal vivo e lo fa "da casa": Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina fanno una doppietta e il 2 e 3 dicembre prossimi saranno ai Candelai. Il duo, che è stato ospite di Annalisa al Festival di Sanremo per la serata dei duetti, ha portato sul palco dell'Ariston una versione inedita di "Sweet Dreams (Are Made of This)" degli Eurythmics che ha letteralmente stregato il pubblico.

Angelina Mango, Carmen Consoli, Daniele Silvestri: i grandi live fuori dalla città

Angelina Mango, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, sarà a Bagheria per l'unica data in Sicilia. Il 2 agosto, al Piccolo Parco Urbano, sarà sul palco con la band rivelazione BnkR44. Prossima a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, quello che la figlia di Mango sta vivendo è un successo inarrestabile che la vede infrangere record su record, macinando milioni di stream e view e raccogliendo un consenso unanime di pubblico e critica.

"Terra ca nun senti", il concerto-evento con cui Carmen Consoli ha omaggiato la tradizione musicale siciliana lo scorso anno al Teatro Greco di Siracusa, torna sulle scene: il 9 agosto lo spettacolo farà tappa al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina con una scaletta d'eccezione composta da brani tradizionali siciliani oltre che da canzoni di artisti della sua terra come Franco Battiato e Rosa Balistreri.