Odissea per un volo Zante-Palermo: cancellato 2 volte, passeggeri bloccati in Grecia da domenica

Odissea per un gruppo di passeggeri diretti da Zante a Palermo. Da 48 ore sono prigionieri dell'isola greca: il loro volo di ritorno, operato dalla compagnia aerea Volotea, infatti, è stato cancellato addirittura domenica 16 luglio e poi riprogrammato per ben due volte, accumulando non solo ritardi su ritardi, ma anche disagi per i viaggiatori che hanno dovuto trovare un alloggio a proprie spese in attesa della partenza.

Dopo le vacanze sull'isola greca, un gruppo di 180 persone diretto a Palermo sarebbe dovuto decollare domenica scorsa alle 17.20 per raggiungere l'aeroporto di Punta Raisi. Dopo un ritardo di oltre cinque ore, alle 21, il volo è stato però cancellato e riprogrammato per il giorno successivo. "Non ci è stata data alcuna assistenza - racconta a PalermoToday Emanuele Picciotto, uno dei passeggeri palermitani bloccati a Zante - e di notte abbiamo dovuto trovare una sistemazione per dormire e anticipare pure le spese".

Volotea ha mandato a tutti i passeggeri del volo V7 181 il seguente messaggio di scuse: "La compagnia rimborserà le spese dell'hotel, conservi le ricevute". Intanto ieri, i passeggeri sono ritornati all'aeroporto Dionysios Solomos di Zante per procedere all'imbarco, così come era stato comunicato loro, solo che una volta arrivati ecco la spiacevole sorpresa: il volo delle 13.20 di lunedì 17 luglio è stato nuovamente cancellato dopo oltre 8 ore di ritardo. "Senza una spiegazione - racconta ancora Picciotto - con disagi non solo per tutti, ma soprattutto per neonati, anziani e disabili. Ci è stato dato un semplice voucher nominale di 20 euro, per una pizza e una Coca Cola. E ci siamo dovuti far carico di un'altra notte in aeroporto".

Non a tutti i passeggeri in realtà è toccata la stessa sorte. Perché al secondo volo cancellato nello scalo greco è scoppiata la protesta: "Chi non aveva la possibilità di anticipare le spese - aggiunge ancora Picciotto - è rimasto in aeroporto e il paradosso è stato che la polizia in tenuta antisommossa è intervenuta chiedendo loro di sloggiare. L'intervento del direttore dell'aeroporto ha sedato gli animi di una quarantina di persone che, alla fine, sono state fatte salire nell'area riservata alle partenze per trascorrere la notte".

Oggi il paventato ritorno a Palermo, con un volo programmato per le 13.20 (ora locale), ma già in ritardo e dunque rinviato di nuovo, stavolta - e non si sa se sarà quella buona - per le 18.07. "Oggi ci hanno dato un voucher di 20 euro effettivi - conclude il passeggero - ma chi ha bambini non ne ha potuto comunque usufruire, perché non è stato possibile acquistare né pannolini né latte. Siamo dovuti andare al supermercato. E' persino arrivata la stampa greca perché è uno scandalo tutto quello che sta succedendo. Siamo in contatto con la Farnesina, speriamo di poter tornare a casa il prima possibile". Volotea, contattata alcune ora fa dalla redazione di PalermoToday, non ha ancora fornito una replica ufficiale per spiegare le ragioni dell'infinito ritardo.