Villa Sofia, visite gratuite per la Giornata nazionale dell'Incontinenza

L’unità di Uroginecologia di Villa Sofia, nelle giornate del 27 e 28 giugno prossimi effettuerà visite gratuite alle utenti interessate, in occasione della Giornata Nazionale per la prevenzione e la cura dell’Incontinenza, che ricorre il 28 giugno di ogni anno, e che è promossa dalla Fincopp (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico), a cui l’Unità operativa semplice di Uroginecologia è accreditata. Questa unità, che afferisce all’Uoc (Unità operativa complessa) di Ginecologia e Ostetricia diretta dal professor Gaspare Cucinella, partecipa a questa iniziativa preventiva da più di dieci anni.

"In particolare si legge in una nota - giorno 27 giugno le visite saranno effettuate dalle 8.30 alle 14, mentre giorno 28 dalle 8,30 alle 14 e dalle 15 alle 18,30. Per poter accedere al servizio occorre la prenotazione: l’utenza dovrà prenotarsi telefonicamente ai numeri 091.7808070/ 0917808229/ 091.7808057, tutti i giorni dalle 12 alle 13.30, esclusa la domenica. Le prenotazioni saranno accettate fino ad un massimo di capienza di 15 per il giorno 27 e di 18 per il giorno 28.

“Anche per questa edizione - spiega Patrizia Speciale, responsabile dell’Unità operativa semplice di Uroginecologia di Villa Sofia - abbiamo voluto organizzare questo open day per rimarcare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie del pavimento pelvico femminile, al fine di una corretta, tempestiva, efficace cura vista la vasta incidenza di queste problematiche nelle donne”. Si consiglia all’utenza ai fini di utilità di anamnesi di esibire l’esito di un esame delle urine o urinocoltura.