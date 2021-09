Vigili del fuoco, visita del nuovo direttore regionale Ennio Aquilino

Giornata di visite istituzionali al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. Questa mattina Il nuovo direttore regionale della Sicilia, Ennio Aquilino, ha fatto visita nella sede centrale del comando di via Scarlatti. Ad accoglierlo il comandante provinciale Sergio Inzerillo, i funzionari, il personale operativo e amministrativo nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il direttore ha visitato prima la sala operativa, la postazione del personale Topografia applicata al soccorso, i locali del Nucleo regionale sistemi a pilotaggio remoto e droni, quelli del Coem, il centro di Comunicazione in emergenza, e del laboratorio chimico del nucleo investigativo antincendio. Quest’ultimo, per supportare le attività investigative in caso di incendio o esplosioni, utilizza per le analisi dei reperti un gascromatografo accoppiato con spettrometro di massa. Poi una tappa anche nei distaccamenti al porto e all’aeroporto Falcone-Borsellino.

Pochi giorni fa nella sede del comando provinciale è stato organizzato un open day per la campagna vaccinale, permettendo così ai pompieri e ai loro familiari di ricevere la loro dose vaccino contro il Coronavirus. "La campagna di sensibilizzazione e l’idea di portare direttamente in sede il centro di vaccinazione e di estendere la tutela offerta dai vaccini alle proprie sfere parentali - spiegano i vigili del fuoco ha avuto un buon successo con numerose adesioni e nuove vaccinazioni".