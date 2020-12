Tragedia nel centro storico, donna di 32 anni trovata morta in casa

Una donna di 32 anni è stata trovata priva di vita in casa dal suo compagno, in via Discesa delle Capre nel centro storico. Sono arrivati gli uomini della polizia scientifica che stanno eseguendo i rilievi. Secondo quanto riporta l'Ansa sembra che la donna facesse uso di stupefacenti e non si esclude che sia rimasta vittima di un'overdose. Al momento gli agenti stanno sentendo il compagno. Si attende l'arrivo del medico legale.