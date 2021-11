Vertenza Asu, i sindacati alla Regione: “Giù le mani dai soldi per i lavoratori, pronti ad azioni legali”

Il Governo regionale starebbe valutando di tagliare il fondo che che finanzia anche il bacino dei 4.571 lavoratori Asu e i sindacati annunciano protesta. "Sappia che - dichiarano Giuseppe Badagliacca, Gianluca Cannella e Clara Crocé del Csa-Cisal - sarà una vera e propria dichiarazione di guerra a cui siamo pronti a rispondere adeguatamente promuovendo una causa collettiva”.

I lavoratori si ritroverebbero infatti senza copertura finanziaria per i sussidi. "Una vera beffa, oltre al danno del freno alle stabilizzazioni che invece - continuano gli esponenti del sindacato Csa-Cisal – vanno attuate senza indugio". I sindacalisti chiedono al Governo un'immediata smentita del taglio e la convocazione delle organizzazioni sindacali in commissione Bilancio e in commissione Affari istituzionali all'Ars per discutere di una legge che consenta le stabilizzazioni ponendole a carico della Regione. "La misura è colma e - concludono Csa-Cisal - la pazienza è finita. Chiediamo anche l'immediato utilizzo dei 10 milioni di euro non per l'aumento delle ore, ma per l'adeguamento del sussidio da 597 a 750 euro al mese. A questo deve aggiungersi la riattivazione del tavolo di confronto col Governo nazionale”.