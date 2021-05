"Accanto agli ultimi", tappa ai Danisinni per vaccinare poveri ed emarginati

Tappa alla parrocchia Sant'Agnese in piazza Danisinni questa mattina per "Accanto agli ultimi", l'iniziativa messa in campo per consentire alle persone che vivono in condizioni di povertà e marginalità sociale di vaccinarsi.

Presente, tra gli altri, anche il sindaco Leoluca Orlando. "Ieri allo Zen, oggi alla parrocchia Sant'Agnese in piazza Danisinni insieme a fra' Mauro Billetta. E più tardi a Brancaccio - ha commentato Leoluca Orlando -. Da parte dei cittadini c'è una grande risposta. Così ho chiesto al commissario per l'emergenza Covid-19, Renato Costa e al direttore generale dell'Asp Daniela Faraoni di ripetere quest'esperienza. Finalmente si diffonde la convinzione che mascherine e vaccino sono essenziali per sconfiggere la pandemia e tornare ad una vita normale con la consapevolezza di quanto sia importante il diritto alla salute”.