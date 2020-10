Colpi d'accetta al compagno della sua ex, 45enne arrestato a Passo di Rigano

Tre colpi d’accetta al compagno della sua ex. Un uomo di 45 anni, Salvatore Castigliola, è stato fermato e arrestato dai carabinieri questa mattina in via Castellana, l’altezza di via Casamicciola, a Passo di Rigano. All’arrivo delle pattuglie del Nucleo radiomobile aveva ancora "l’arma" in mano ed era in stato confusionale. La persona ferita, il 54enne M.M., è stata portata al pronto soccorso di Villa Sofia con alcune profonde ferite al braccio.

Come siano andati i fatti è ancora tutto da ricostruire, così come va chiarito se l’aggressore e la vittima si fossero dati appuntamento nella zona. Quello che si sa è che dopo l’accaduto la vittima è scappata a piedi verso via Leonardo da Vinci, trovando rifugio in un distributore di carburante.

Una volta fermato l’aggressore è stato portato in caserma per accertamenti. La donna invece è stata ascoltata dagli investigatori per fornire ulteriori elementi utili per stabilire la dinamica dei fatti. Castigliola è stato portato al Pagliarelli, è accusato di tentato omicidio.



