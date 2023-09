Palermo fa i conti con le prime piogge autunnali: tombini intasati e allagamenti

Palermo fa i conti con le prime piogge autunnali e molte strade si sono trasformate subito in fiumi a cielo aperto. Un forte temporale ieri si è abbattuto sulla città ad appena poche ore dai disastri provocati dagli incendi. Diverse strade si sono allagate e i tanti turisti ancora a Palermo hanno trovato rifugio sotto i gazebo dei locali. Alcuni di loro si sono fatti fotografare con i piedi nelle pozzanghere che si sono create in strada, anche davanti alla Cattedrale.

I tombini e le caditoie che dovrebbero far defluire l'acqua in diverse strade sono ancora otturati dopo mesi senza piogge e il risultato è stato disastroso. Dal centro alla periferia la situazione resta sempre la stessa. Registrati disagi - tra le varie zone - soprattutto in piazza Indipendenza, alla Noce e alla Zisa. In alcune strade è stato quasi impossibile per i pedoni attraversare da un marciapiede all'altro.

Un grosso tronco di un albero è caduto, sempre a causa della forte pioggia, in via Filippo Corazza, nel quartiere Oreto, occupando la sede stradale. Registrati problemi alla viabilità della zona, con gli automobilisti costretti a fare marcia indietro e a cercare un'altra strada per proseguire. Ieri un altro tronco è caduto in via XX Settembre e un albero in via Castellana che ha preso in pieno l'auto di una giovane donna finita in ospedale.

Problemi anche in provincia. "Con la prima pioggia intensa delle scorse ore si è ripresentato il problema allagamenti nel sottopasso di viale Bagnera - dicono dagli uffici del Comune di Bagheria -. I vigili urbani sono prontamente intervenuti sia nel sottopasso che lungo corso Baldassarre Scaduto, i due luoghi nevralgici dove con le forti, improvvise e abbondanti piogge si verificano gli allagamenti. Nel sottopasso, dove è stata poi ripristinata la transitabilità e circolazione veicolare, è arrivata anche l'Amb per eliminare detriti e rifiuti. Non si sono verificati danni a cose o persone".