Era appena uscita dalla fabbrica in cui lavora e, per tornare a casa, stava percorrendo via Castellana, quando all'improvviso, all'altezza del civico 280, un grosso ramo si è staccato da un albero che si trova al bordo della strada e si è abbattuto sulla sua macchina, prendendola in pieno. E' successo ieri, intorno alle 13, ad una donna di 27 anni che per fortuna non ha riportato ferite, ma che - come racconta suo marito a PalermoToday - è ancora sotto choc per l'incidente.

Il ramo ha distrutto il parabrezza ed anche altre parti del mezzo, che è inutilizzabile. La giovane nell'impatto ha sbattuto col petto e le ginocchia. Appena ha realizzato cos'era successo ha chiamato suo marito, che nel frattempo si trovava però a Partinico. A soccorrerla sono giunti i suoi parenti, che l'hanno poi anche accompagnata a Villa Sofia.

I medici non hanno riscontrato lesioni e la ventisettenne è stata poi dimessa. La famiglia sta valutando di procedere legalmente per chiedere il risarcimento dei danni subiti, "ma soprattutto perché chi di competenza - dice ancora il marito della giovane - capisca che occorre curare il verde e che questi alberi possono diventare veramente pericolosi".