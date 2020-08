Suicidio sulla Palermo-Sciacca, si ferma con l'auto e si lancia da un viadotto

Si sarebbe fermato su uno dei viadotti della Palermo-Sciacca per poi gettarsi nel vuoto. Un uomo di 79 anni si è suicidato gettandosi sotto un ponte all’altezza di Altofonte. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti vedendo una Fiat Panda sulla statale 624 senza nessuno al suo interno. Dopo le segnalazioni sono arrivati i carabinieri di Altofonte, il personale dell’Anas e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero del corpo. Non si conoscono le ragioni che avrebbero spinto l'anziano a compiere l'estremo gesto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ Helpline-Telefono giallo, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l'Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio. Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.