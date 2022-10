Strade provinciali che collegano Gangi con San Mauro Castelverde, passi in avanti

Passo in avanti per la sistemazione del piano viario lungo le provinciali 60 e 52 che collegano Gangi con San Mauro Castelverde. Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e quello di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla, ieri 3 ottobre, hanno fatto un sopralluogo sul cantiere ed hanno incontrato i titolari dell’impresa che effettuerà i lavori sull’importante strada di collegamento per le aree interne delle Madonie. Si tratta di 63 chilometri che uniscono i centri di Gangi e San Mauro Castelverde con la Statale 113 sulla costa tirrenica. Un’arteria di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico ed economico del comprensorio. Assieme al campo base del cantiere, Ferrarello e Minutilla, hanno effettuato un sopralluogo sui tratti ammalorati che oggi sono al limite della transitabilità. L’impresa, sollecitata dai due primi cittadini, nell’immediato interverrà su i tratti più critici in vista della stagione invernale con la palificazione delle zone interessate da frane poi completerà la pulizia della vegetazione sino al bivio Comunello e successivamente completerà i lavori dal valore, secondo progetto esecutivo, di 13.459.431,46 milioni di euro. Un appalto frutto di un accordo istituzionale siglato nel 2020 da Regione, Città metropolitana di Palermo e Comuni interessati.