Natale, statuette in vendita al Conad: parte del ricavato all'Ospedale dei Bambini

Pac 2000A Conad aderisce anche quest’anno all’iniziativa "Una collezione da favola", realizzata in collaborazione con Egan, azienda marchigiana leader delle decorazioni per casa, che prevede anche la destinazione di una parte del ricavato ad alcuni ospedali tra cui il Di Cristina di Palermo.

Dal 30 ottobre al 10 dicembre 2023, i clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi Goofi, ispirati ai personaggi delle fiabe più classiche, ideali da utilizzare per la decorazione come addobbi per l'albero di Natale, segnaposto per tavola oppure chiudi pacco.

L’attenzione alla sostenibilità è ancora una volta protagonista dell’iniziativa: ogni soggetto è infatti realizzato in plastica (Abs) 100% riciclata e confezionato in buste singole realizzate in carta certificata Fsc, a dimostrazione dell’impegno di Conad ed Egan nell’adottare pratiche responsabili per l’ambiente.

Il prezioso contributo e la generosità dei clienti permetterà a PAC 2000A Conad, per ogni soggetto natalizio distribuito, di devolvere 50 centesimi a favore di cinque ospedali delle regioni in cui opera.

In Sicilia, con l’obiettivo di offrire cure a un numero sempre maggiore di piccoli pazienti, Pac 2000A Conad contribuirà anche quest’anno a finanziare le attività dell’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo, ente ospedaliero che sin dalla sua fondazione si occupa dello sviluppo psicofisico del bambino in tutte le fasi della crescita e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.

"È con grande orgoglio che confermiamo, anche quest’anno, il nostro sostegno all'Ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo attraverso l’iniziativa di Natale. Grazie al lavoro costante dei nostri soci e alla generosità dei nostri clienti potremo dare un contributo concreto alle attività del personale sanitario che lavora con grande impegno per prendersi cura dei piccoli pazienti. Il loro sostegno ci permette, infatti, di supportare progetti di così grande importanza e di rendere tangibile il nostro impegno nei confronti della comunità in cui operiamo, svolgendo un ruolo sociale di primo piano", afferma Vittorio Troìa, direttore Area Sicilia di Pac 2000A Conad.

"Siamo molto riconoscenti che, per il terzo anno consecutivo, Pac 2000A Conad abbia scelto di sostenere l’Ospedale dei Bambini di Palermo con quest’iniziativa di raccolta fondi. Questo partenariato di solidarietà ha portato, negli anni, al finanziamento di progetti e all’acquisto di apparecchiature che hanno contribuito a far diventare la nostra struttura un polo di eccellenza della pediatria in tutta la regione, in grado di prendersi cura anche di bambini affetti da patologie rare e complesse. Anche quest’anno i fondi raccolti ci aiuteranno a migliorare le condizioni dei pazienti degenti e delle loro famiglie”, conferma Desirée Farinella, dirigente medico del Di Cristina.

Negli ultimi due anni Conad ha devoluto 4,1 milioni di euro in questo ambito, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad "Sosteniamo il futuro", basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.