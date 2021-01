Medaglie d'Oro, spari contro una chiesa: trovati 10 bossoli in strada

Che possa trattarsi dei segni lasciati da qualcuno durante i festeggiamenti del Capodanno appare difficile, visto che ormai sono passati diversi giorni. Di certo sono stati individuati tre fori di proiettile sulla parete esterna della canonica (l'abitazione del prete ndr) della parrocchia dell'Annunciazione del Signore di via Verdinois, zona Medaglie d'Oro. I carabinieri sono intervenuti oggi pomeriggio in via Pietro Donato e hanno chiuso la strada per eseguire alcuni accertamenti.

Qualcuno aveva segnalato la presenza di circa 10 bossoli per terra, mentre i fori individuati dagli investigatori sulla parete della canonica sono tre. Nessuno però avrebbe sentito esplodere i colpi di pistola, dettaglio fondamentale per chiarire meglio i contorni della vicenda. Alcuni residenti raccontano di non aver sentito nulla di anomalo, quantomeno nella fascia oraria compresa le 10 e le 16.30. Chi impugnava la pistola potrebbe aver quindi sparato nella notte.

Un fatto simile è accaduto pochi giorni fa nella cittadella universitaria di viale delle Scienze. Qualcuno tra i dipendenti Unipa ha contattato i carabinieri riferendo di aver trovato una dozzina di ogive in una stanza che si trova ai piani alti dell'edificio 3, ovvero quello che ospita gli uffici della segreteria studenti di viale delle Scienze. Anche in quell'occasione sono stati individuati diversi fori tra alcune pareti in cartongesso e armadietti metallici.

