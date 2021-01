Viale delle Scienze, giallo negli uffici dell'università: trovati 10 proiettili

Con ogni probabilità qualcuno, per Capodanno, avrà impugnato una pistola esplodendo 10 colpi per salutare il 2020 e dare il benvenuto al 2021. Giallo in viale delle Scienze dove ieri sono intervenuti i carabinieri dopo la telefonata di un dipendente dell'Università che, entrando in una stanza ai piani alti dell'edificio 3, ha trovato per terra circa una dozzina di ogive. Al vaglio degli investigatori l'ipotesi secondo cui la persona che ha sparato i colpi di pistola si trovasse dentro gli uffici Unipa.

I militari sono intervenuti per repertare e sequestrare le ogive e acquisire le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per le indagini. Difficile chiarire quale sia l'arma con la quale sono stati esplosi i colpi e quale sia il calibro. Le ogive sono state affidate ai militari specializzati nelle analisi balistiche. Stando alle prime informazioni non sono stati rintracciati fori di proiettile nelle pareti né altri danni sospetti.